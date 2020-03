Horaire et où voir Liverpool

Nous revenons avec la concurrence européenne maximale, ni plus ni moins que la Ligue des champions, la compétition continentale la plus exigeante du monde et dans laquelle s’affrontent les meilleures équipes du même. Le stage est condamné pour certaines équipes, tandis que d’autres peinent encore à maintenir une situation favorable ou avec la possibilité d’un retour. Ces huitièmes Au final, ils nous ont laissé de nombreuses surprises, il n’y a donc toujours rien de certain. Dans cette situation, nous verrons la correspondance entre le Liverpool et le Athlète de Madrid, deux équipes qui s’affronteront dans le mythique stade de Anfield pour passer aux quarts de finale.

03/08/2020 à 22:50

CET

Esteban García Marcos

Le gagnant du Ligue des champions de l’année dernière, il est tombé sur un mur rouge et blanc. Le but de l’Atlético de Madrid a donné aux matelas une humeur gigantesque qui, espèrent-ils, durera toujours à Anfield, une étape difficile dans laquelle ils devront défendre ce qu’ils ont gagné à domicile.

Nous pouvons profiter du jeu entre Verpool et le Athlète de Madrid dans Movistar + et Mitele Plus le Mercredi 11 mars à 21 h 00 de la nuit.

