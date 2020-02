Horaire et où voir Séville

Le calendrier continue de progresser de façon imparable et nous a fait traverser l’équateur de la compétition il y a longtemps. Dans le 26e jour de LaLiga Santander qui fera face à la Séville contre Osasuna Le match se jouera dans le Stade Ramón Sánchez Pizjuán, dans la ville de Séville.

24/02/2020

Agir à 13h00

CET

Esteban García Marcos

Les Sevillians ils sont dans le quatrième position avec 43 points et +9 dans le différentiel de buts. Cette semaine, Séville affronte Napoca en Ligue Europa, une équipe roumaine avec laquelle ils ont fait match nul 1-1.

De son côté, le Ensemble Navarre rencontre 31 points et -4 dans le différentiel de buts, il est donc situé dans le numéro de position 12. L’osasuna affronte ainsi son premier match

Nous pouvons profiter de la Séville contre Osasuna ça Dimanche 1 mars à 12h00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga. Par conséquent, nous aurons besoin de canaux de paiement pour profiter du jeu.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international LaLiga Santander.

Argentine ESPN Sud Costa Rica Sky hd République Dominicaine Sky hd Le sauveur Sky hd Guatemala Sky hd Honduras Sky hd Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua Sky hd Panama Sky hd Espagne Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar + Royaume Unis Premier Player HD, LaLigaTV États Unis beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS