Horaire et où voir tous les matchs

Le coronavirus a contraint d’arrêter les principaux événements sportifs comme LaLiga Santander. Cependant, le témoin footballistique du week-end a été récupéré par le commentateur esports le plus connu d’Espagne, Ibai Llanos, Qui a organisé un tournoi FIFA 20 en ligne auquel participeront au total 20 joueurs professionnels de LaLiga

De plus, cet événement caritatif qui aura lieu de ce vendredi au dimanche mettra en vedette des commentateurs renommés de notre pays pour diffusion.

Hier, c’était le tirage au sort de la phase précédente et aussi pour les tours de qualification et les appariements sont déjà clairs. En outre, il convient de noter que tout ce qui a été gagné lors de l’événement sera reversé par le Basque, par le biais de l’UNICEF, aux hôpitaux qui luttent contre le coronavirus.

Ce même week-end sera les affrontements et ici on vous laisse où et quand voir tous les matches de FIFA 20 avec des joueurs de football professionnels.

O TO VOIR LE TOURNOI IBAI

SPORT.es Chaîne Twitch d’Ibai Movistar Sports 1 (Cadran Movistar 54 +) Allez (Cadran Movistar 8 +)

QUAND VOIR LE TOURNOI IBAI

Le tournoi débutera le vendredi 20 à 19h00