Horaire et où voir Valence

Nous sommes enfin à l’équateur de la saison. Ce jour 19 est exactement la moitié de cette édition de LaLiga Santander 2019/20. Dans cette situation, nous voyons comment Valence et le Eibar Le stade où cette confrontation se jouera entre les deux équipes sera le Stade Mestalla.

01/01/2020 à 13:35

CET

Esteban García Marcos

L’équipe valencienne jouera à domicile. A 28 points sur le tableau de qualification de LaLiga Santander et avec +3 sur le différentiel de butsc’est donc dans le numéro de position 9. Ainsi, une défaite de Getafe l’enverrait aux positions européennes en cas de victoire.

De son côté, le Eibar rencontre 19 points en seizième position. En outre, il a également -10 dans le différentiel de buts. Cette année ne sera peut-être pas sauvée s’ils maintiennent ces résultats.

Nous pouvons voir la confrontation entre le Valence et le Eibar le Samedi 4 janvier 2020 à 13h. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga.

LISTE DE TÉLÉVISION

Argentine ESPN Play Sur

Bolivie ESPN2 South, ESPN Play South

Chili ESPN2 South, ESPN Play South

La Colombie ESPN2 Colombie, ESPN Play Sur

Costa Rica Sky hd

République Dominicaine Application SportsMax, Sky HD, SportsMax 2

Équateur ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Le sauveur Sky hd

Guinée équatoriale SuperSport 7 Africa, DStv Now, SL4G

Guatemala Sky hd

Honduras Sky hd

Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky hd

Panama Sky hd

Paraguay ESPN Play South, ESPN2 South

Pérou ESPN2 South, ESPN Play South

Le Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Port Riche SportsMax 2, application SportsMax

Espagne Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +

Soudan DStv Now, beIN Sports HD 3

États Unis Fanatiz USA, beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay ESPN Play South, ESPN2 South

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur