Horaires et où voir le Tottenham

Nous approchons de l’épicentre de la Ligue des Champions, le lien commence avec le assommer et le match se jouera dans le Stade Tottenham Hotspur dans un duel entre les Tottenham Hotspur et le RB Leipzig.

17/02/2020 à 00:05

CET

Esteban García Marcos

Les de Leipzig a été présenté pour la première fois en compétition européenne. Il Tottenham d’autre part, si c’est compliqué dans la compétition et dans la lutte contre les équipes allemandes. Dans Octobre a été écrasé par les Bavarois du Bayern Münich avec un puissant 7-2 ce qui a laissé l’équipe complètement décousue.

On peut voir ce duel entre les Tottenham Hotspur et le RB Leipzig ça mercredi 19 février à 21 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar Champions League.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international.

Argentine ESPN Play South, ESPN2 South Bolivie ESPN Play South, ESPN2 South Chili ESPN2 South, ESPN Play South La Colombie ESPN Play Sur, ESPN2 Colombie Costa Rica ESPN Play North République Dominicaine ESPN Play North Équateur ESPN Play Sur, ESPN2 Andina Le sauveur ESPN Play North Guinée équatoriale SuperSport 5 Africa, Canal + Sport 2 Afrique, SuperSport Maximo, DStv Now Guatemala ESPN Play North Honduras ESPN Play North Mexique ESPN Play North Nicaragua ESPN Play North Panama ESPN Play North Paraguay ESPN2 South, ESPN Play South Pérou ESPN Play South, ESPN2 South Le Portugal Eleven Sports 1 Portugal Espagne Movistar Champions League, Mitele Plus, Movistar + Uruguay ESPN Play South, ESPN2 South Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur