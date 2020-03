HowC’est ainsi qu’Arturo Vidal a marqué pour la première fois avec la Juventus

Le passage du “Roi Arthur” par l’équipe de Turin est toujours rappelé avec une grande affection.

Sur la base d’efforts et d’engagement, il a gagné sa place dans la Vecchia Signora, est venu du Bayern Leverkusen et n’a d’abord pas vu autant de tournages dans l’équipe italienne. Peu à peu, il a gagné sa place et a même relégué des joueurs comme Marchisio sur le banc.

Son premier but avec la Juventus a été marqué en septembre 2011 lorsque son équipe a affronté Parme dans une victoire de quatre pour un en faveur de l’équipe “King”. Il a passé quatre ans à porter les couleurs de la tenue italienne (2011-2015).