Howe affirme qu’Arsenal se prépare à un futur défi de titre

Date de publication: Dimanche 26 janvier 2020 6:33

Eddie Howe pense que la critique du prochain adversaire de Bournemouth, Arsenal, est une «réaction excessive» et ils pourraient bientôt devenir des champions du titre sous Mikel Arteta.

L’entraîneur-chef des artilleurs Mikel Arteta est chargé de ramener les jours de gloire au Emirates Stadium après avoir été nommé le successeur permanent d’Unai Emery le mois dernier.

Le club du nord de Londres, qui languit actuellement en 10e position, a remporté le titre de champion pour la dernière fois en 2004 et a pris du retard sur ses quatre premiers rivaux ces dernières saisons, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions dans chacune des trois dernières.

L’Espagnol Arteta a commencé son mandat avec un match nul 1-1 contre les Cherries le lendemain de Noël et se prépare à retourner au Vitality Stadium pour le match de quatrième tour de la FA Cup lundi.

Howe est un grand admirateur de son collègue et l’a soutenu pour transformer la fortune d’Arsenal.

«Je ne pense pas qu’ils soient loin (d’être des challengers en titre). Je pense qu’il y a beaucoup de réaction excessive dans de nombreuses phases différentes à la forme des différentes équipes », a déclaré Howe.

«Cela ne prend qu’une bonne saison – de toute évidence, il doit y avoir une reprise des résultats cohérents.

“Ils ont maintenant un très bon manager, ils ont de bons joueurs – je pense qu’ils ont eu de très bons managers par le passé mais parfois vous avez juste besoin que les choses cliquent en place.

“Mais je pense que beaucoup des meilleures équipes sont en quelque sorte en ce moment où elles se reconstruisent pour soutenir un défi et je pense qu’Arsenal sera l’une de ces équipes.”

Howe a été présenté comme un successeur potentiel d’Emery avant que le conseil d’administration d’Arsenal ne se tourne vers l’ancien entraîneur adjoint de Manchester City Arteta à la suite du court, échec de Freddie Ljungberg en tant que patron par intérim.

L’homme de 42 ans a depuis été contraint de démentir les rumeurs selon lesquelles on lui avait demandé de démissionner de son poste actuel suite à un effondrement alarmant qui a laissé Bournemouth dans la zone de relégation.

Howe accepte la disparité entre les récents rapports sur son avenir qui font partie du fait d’être manager de football.

«Cela va juste avec le territoire et vous le comprenez. Vous savez à quel point tout peut être à court terme », a-t-il déclaré.

«Je l’ai déjà dit, vous êtes soit bon, soit mauvais, vous êtes entre crochets. Je n’ai aucun problème avec ça.

«C’est très bien ainsi et c’est pourquoi je ne pense pas que vous puissiez vous y associer vous-même.

«Il vous suffit de laisser d’autres personnes vous définir et de continuer votre travail.»

Le seul argentier majeur d’Arsenal depuis son dernier succès en titre est venu en FA Cup.

Les Gunners ont soulevé la coupe à quatre reprises au cours de cette période, dont trois fois au cours des six saisons précédentes sous le règne d’Arsène Wenger.

Bien que de nombreux managers de Premier League utilisent la compétition pour reposer les joueurs de la première équipe, Howe s’attend à ce qu’Arteta présente une solide équipe.

“Je ne crains pas qu’il mettra sur pied une équipe solide, je sais qu’il mettra sur pied une équipe solide parce qu’il est le manager d’Arsenal et ils ont de bons joueurs”, a déclaré Howe.

«Ce sera un bon match, je ne doute pas qu’ils joueront une équipe solide.

“Nous jouerons avec notre équipe la plus forte que je possède et à ma disposition et ce devrait être un bon match.”