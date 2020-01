Howe explique comment il tirera Bournemouth des ennuis

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 3:39

Eddie Howe reste convaincu qu’il est le bon homme à traîner Bournemouth loin du danger de relégation de Premier League et a rejeté les suggestions qu’il a été invité à démissionner.

La position de Howe en tant que patron des Cherries a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’un effondrement alarmant qui a laissé le club au deuxième rang du classement.

Bournemouth a perdu neuf de ses onze derniers matchs de championnat et est le meilleur buteur de la division avant le déplacement de samedi au dernier club de Norwich.

Howe, qui a guidé le club de la côte sud de la ligue deux à l’élite pendant deux sorts, insiste sur le fait qu’il peut renverser la vapeur.

«Il pourrait être difficile pour vous (les médias) d’être positifs. J’ai toujours dit que dans les bons moments, les mauvais moments, l’essentiel est de trouver des moyens de s’améliorer », a déclaré Howe.

«C’est un moment difficile, un moment négatif, nous devons trouver des moyens d’améliorer et de changer nos résultats, changer nos performances. Je suis absolument convaincu que nous pouvons le faire.

«J’ai vu une bonne réaction des joueurs cette semaine, très concentrés, très déterminés à nous sortir de la position dans laquelle nous nous trouvons et à changer d’humeur, alors c’est ce que nous devons faire.

«Pluie ou beau temps, j’essaie d’être très cohérent avec mon message et la façon dont je travaille avec mes joueurs.

“De toute évidence, il y a une énorme attente pour l’équipe d’obtenir des résultats, et je comprends cela, et cela ne me quittera jamais parce que vous voulez gagner.”

Howe est le manager de la Premier League le plus ancien, qui est retourné au Vitality Stadium pour un deuxième sort en octobre 2012.

Répondant aux rumeurs qui lui avaient été demandées de démissionner en tant que manager, il a répondu: “Non, il n’y a pas de vérité là-dedans.”

Des sections du soutien à domicile de Bournemouth ont raillé l’équipe du terrain après la défaite 3-0 à domicile le week-end dernier contre ses compatriotes Watford.

Cette défaite a laissé les Cherries avec seulement quatre points sur les 33 derniers disponibles depuis début novembre.

Howe a estimé que le mécontentement des fans était justifié et a décrit le week-end à Carrow Road comme «massif».

“Vous devez être très ouvert et honnête lorsque vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas vous en cacher, donc je n’ai eu aucun problème avec cela”, a-t-il déclaré à propos des huées.

«J’ai partagé cette réaction, elle n’a pas été injuste, la responsabilité est pour nous de changer cela.

“Les joueurs savent à quel point chaque jeu est important maintenant, nous allons manquer de jeux si nous ne changeons pas notre forme, donc c’est un jeu énorme pour nous.”

Bournemouth se rend à Norfolk avec une ligne de front timide qui n’a récolté que deux buts en huit matchs et seulement 20 au total.

Howe admet que le manque de buts est sa principale préoccupation, mais a refusé de pointer du doigt l’attaquant anglais Callum Wilson, qui a disputé 14 matchs de haut vol sans trouver le filet.

“Il doit certainement y avoir un changement et une amélioration de notre jeu offensif, ce qui est difficile pour nous car il nous a été si différent ces dernières saisons”, a déclaré Howe.

“C’est une chose énorme que nous devons redécouvrir très rapidement.

«Je ne me concentre jamais sur un seul joueur. Chaque joueur dans chaque position a la responsabilité de nous aider à attaquer et à créer des opportunités.

«Callum se concentrera sur lui-même, mais il est aussi très bien un joueur d’équipe. Si l’équipe est performante, Callum aura des chances de marquer. »

