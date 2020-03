Howe explique pourquoi le tirage de Chelsea peut être un tournant pour Bournemouth

Date de publication: samedi 29 février 2020 à 19h34

Eddie Howe espère que le match nul de Bournemouth avec Chelsea sera un tournant dans leur bataille pour éviter la relégation.



Howe a supervisé la montée de Bournemouth pour devenir une équipe établie de Premier League pendant son mandat, mais cette saison, son équipe est impliquée dans une bataille pour maintenir ce statut.

Les choses ont commencé à sembler plus optimistes pour les Cherries lorsqu’ils se sont imposés 2-1 contre les quatre meilleurs challengers de Chelsea, mais ils n’ont pas pu garder la tête, avoir à se contenter d’un match nul 2-2.

Le patron de Bournemouth ne voyait que les points positifs, bien que son équipe se retrouve dans la zone de relégation après La remarquable victoire de Watford sur Liverpool.

“C’est une demi-journée de verre, nous étions 1-0 et il est difficile de revenir contre ce type d’équipes”, a expliqué Howe à Sky Sports. «Nous avons fait preuve d’un grand esprit, nous ne pouvions tout simplement pas faire de bons départs dans les deux moitiés.

«Nous étions trop profonds après les 20 premières minutes mais j’étais très satisfait de la réponse.

«Je n’avais aucune idée de mon point de vue si Josh King était de la partie ou non [for the goal that put Bournemouth ahead], vous espérez juste et priez car nous étions bien au sommet à ce moment-là.

«Nous devons obtenir des points. Nous avons perdu des matchs étroits, alors j’espère que c’est un tournant. »

