Howe révèle comment la forme affligeante de Bournemouth affecte sa position

Date de publication: Dimanche 12 janvier 2020 5:11

Eddie Howe a admis qu’il devait «toujours» se demander s’il allait assez bien après la chute de Bournemouth pour vaincre à Watford.

Howe est sous pression après avoir disputé cinq matchs sans victoire en Premier League – bien que cette fois-ci les ait vus dessiner avec Arsenal et progresser en FA Cup.

La défaite contre Watford a vu leurs adversaires passer au-dessus d’eux et sortir de la zone de relégation, Bournemouth languissant maintenant à la 19e place.

Howe admet qu’il doit «réfléchir» à ses propres références en raison de la mauvaise forme.

Il a déclaré à Match of the Day: «Match difficile, nous nous sommes battus et nous nous sommes tenus au match en première mi-temps. Ce n’était pas une grande performance de l’une ou l’autre équipe avant la mi-temps, mais le but nous a sucé la vie et leur a donné un coup de pouce.

«Nous devions faire mieux. Nous n’étions pas assez créatifs, comme ces dernières semaines, et le premier objectif est un coup de marteau pour nous. C’est une affaire d’équipe et nous n’avons pas exécuté ce que nous voulions, nous sommes mis sous pression et avons concédé un mauvais objectif.

«Nous apprenons tous de ces moments et l’équipe doit prendre ses responsabilités. C’était difficile pour nous aujourd’hui, nous avions une équipe solide, un bon équilibre, donc c’est décevant.

«Nous sommes toujours inquiets lorsque nous ne gagnons pas. Nous étions désespérés de bien faire. Le premier but nous a endommagés mentalement et nous n’avons pas récupéré. Nous traversons une période difficile et devons nous relever. »

Interrogé sur la manière dont la perte affecterait son poste de manager, il a admis: “Toujours chercher à savoir si vous vous débrouillez bien, c’est quelque chose sur lequel je dois réfléchir.”

Il a en outre pris la responsabilité d’une interview avec Sky Sports.

“Je ne vais blâmer personne, nous essayons de faire ce qu’il faut, mais je ne l’ai pas très bien exécuté”, a-t-il ajouté. «La confiance, les nerfs, c’est un élément clé – nous avons connu une course difficile et cette semaine, des joueurs clés se sont blessés. Nous avions des joueurs qui n’étaient pas à 100% en forme. Lorsque vous obtenez un revers, nous ne pouvons pas nous lever comme nous le ferions normalement.

«Nous ne cherchons pas à marquer gratuitement et lorsque vous concédez un but, cela semble très loin en arrière. Nous devons nous concentrer sur les deux disciplines.

«Le manager doit toujours prendre ses responsabilités lorsque les choses ne vont pas bien. Donner confiance aux joueurs est mon travail. »