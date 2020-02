Huachipato a gagné en Colombie et a évolué dans la Copa Sudamericana »Prensaf Fútbol

Mercredi 26 février 2020

Les «sidérurgistes» ont battu les Colombiens au minimum dans un match complexe où les locaux avaient de nombreuses occasions de profiter. Une nuit inspirée de Yerko Urra et le score de Sánchez Soteldo ont réussi à sceller le passage au deuxième tour de la Coupe d’Amérique du Sud.

Par: Pablo Espinoza

Une nuit, Huachipato a dû vaincre le Deportivo Pasto 1-0 et se qualifier pour la prochaine phase de la Copa Sudamericana. Les «sidérurgistes» ont réussi à maintenir un score qui, dans une grande partie du jeu, était menacé par une table basse cuadro inefficace », qu’il ne pouvait pas définir dans les innombrables chances de marquer qui ont été générées.

Lors de la première étape, l’équipe chilienne n’a eu aucun problème à affronter la place «volcanique», qui était très imprécise au moment de la remise du ballon. Les «sidérurgistes» en ont profité, qui se sont consacrés à la distribution du jeu au milieu de terrain pour passer les minutes et s’occuper de l’avantage obtenu dans la PAC. Le local ne savait pas comment compliquer les Chiliens et ils sont allés se reposer sans altérer la planche.

Pour compléter l’image changée. Huachipato a subi l’assaut d’un Deportivo Pasto désespéré qui en 10 minutes est venu trois fois qui pourrait parfaitement terminer dans le but.

Dès lors, les 2 500 mètres de haut ont été remarqués et l’équipe de la région du Biobío a dû courir derrière le ballon. Les dernières minutes ont été un enfer pour les «sidérurgistes», qui se sont défendus avec des clous et des dents jusqu’à ce que Juan Sánchez Sotelo (81 ′) marque le seul but permettant le classement des «sidérurgistes».

Avec cette victoire du minimum, Huachipato a réussi à se qualifier pour la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud en s’imposant 2-0 au mondial et a éliminé un Deportivo Pasto qui a péché avec peu de pression dans les derniers mètres de l’arc défendu par Yerko Urra, devenu dans le chiffre du match.

Désormais, ceux dirigés par Gustavo Florentín doivent attendre un nouveau tirage au sort pour savoir qui sera leur prochain adversaire dans cette compétition internationale, qui se tiendra du 20 au 27 mai.

