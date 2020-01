Huawei Mate 30 Pro | Smartphone | Le mobile sera vendu au Pérou et son prix est déjà connu | Viral | Applications | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 21/01/2020 à 02:30

L’une des choses qui restaient à confirmer sur le mobile était le prix. Après quelques mois de longue attente, la vente officielle du Huawei Mate 30 Pro, le nouvel appareil qui fait sensation dans le monde pour avoir quatre caméras arrière dans un cercle situé à l’arrière, ainsi que le premier à arriver sans les services du célèbre Google.

Parmi les principales caractéristiques du Mate 30 Pro se trouve son système à quatre caméras, composé de la caméra cinéma 40MP, capable de rivaliser avec les caméras professionnelles haut de gamme et de capturer des vidéos avec une plage dynamique étendue, en résolution 4K, en plus de pouvoir pour enregistrer des vidéos en super ralenti à 7680 images par seconde. Il comprend également la prise en charge des vidéos 4K en time-lapse avec un ultra grand angle dans des conditions de faible luminosité.

La même entreprise chinoise a confirmé le lancement officiel du Huawei Mate 30 Pro au Pérou Il convient de noter qu’il a également été lancé au Mexique et au Chili.

Le Huawei Mate 30 Pro sera vendu dans un pack spécial qui comprend jusqu’à une Huawei Watch GT 2. (Photo: Huawei)

Combien ça coûtera? C’est l’une des questions que beaucoup de gens se demandent pour savoir s’il faut renouveler si Huawei P30, Mate 20 Pro ou attendre le P40.

Selon le journal Le commerce Il a mentionné que le prix auquel le nouvel appareil Huawei sera vendu au Pérou sera de 3 799 semelles.

De plus, selon une image filtrée publiée par le même portail, le Mate 30 Pro sera vendu dans notre pays avec une montre GT 2, un stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 et un étui officiel pour le Mate 30 Pro, évalué à presque S / 1,700.

En outre, il comprend une année de garantie supplémentaire, six mois de garantie d’écran et une attention exclusive dans les centres de service Huawei. Pour le moment, on ne sait pas si l’appareil atteindra également les opérateurs, bien qu’il ne puisse être vu pratiquement que sur le site Web de la société chinoise au Pérou.

Il est à noter que le blog Karlos Pérou existe déjà un document officiel de Huawei pour la distribution de votre Mate 30 Pro (modèle LIO-L29), qui a été approuvé il y a quelques jours.

CARACTÉRISTIQUES DU HUAWEI MATE 30 PRO

AFFICHAGE: AMOLED 6,53 pouces 18,5: 9 avec résolution / 1176 x 2400 pixels (409 dpi) PROCESSEUR: Kirin 990 7 nanomètres RAM MEMORY: 8 Go (12 Go Porsche Edition) STOCKAGE INTERNE: 256 Go (extensible via carte NM Carte) APPAREIL PHOTO ARRIÈRE: capteur 40 MP 1 / 1,54 pouces (caméra Cine) f / 1,8, 18 mm – capteur 40 MP 1 / 1,7 (caméra SuperSensing) f / 1,6, 27 mm, OIS – Ultra grand angle avec capteur 16 mégapixels – Téléobjectif avec capteur 8 mégapixels f / 2.4, OISCAMERA AVANT: capteur 32 MP f / 2.0 + PHOTOGRAPHIE: 4500 mAh, avec charge rapide 40 W, charge sans fil et prise en charge de charge sans fil inversée CONNECTIVITÉ: Wifi a / b / g / n / ac, NFC. BT 5.0 aptX HD LE, USB Type-C, GALILEO, GLONASS, GPS bi-bande, NFCSOFTWARE: Android 10 avec EMUI 10OTROS: lecteur d’empreintes digitales à l’écran, 3D Face ID, son à l’écran DIMENSIONS ET POIDS: 158,1 x 73, 1 x 8,8 mm, 198 grammes PRIX: 3 799 semelles avec une montre GT 2, un stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 et un boîtier officiel