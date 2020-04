“Huitième et quatrième finale? Hypothèses. Voici la date limite”

NYON (SVI). Le numéro un du uefa, Aleksander Ceferin, revenons à parler de la reprise des compétitions de clubs européens. Nous travaillons donc à conclure à tout prix Champions et Ligue Europa, mais il existe un délai spécifique.

SÉCURITÉ ET DÉLAI

«Les coupes européennes doivent être terminées avant le 3 août, nous sommes confrontés à une situation extraordinaire où il sera possible de jouer même aux mêmes dates que les championnats locaux, il faut de la flexibilité pour terminer les compétitions. – a-t-il souligné aux Allemands de Zdf – Évidemment, si des indications venaient des autorités sanitaires, nous pourrions penser à recommencer en premier, mais il doit y avoir les bonnes conditions de sécurité. Les champions et la Ligue Europa peuvent se terminer à la fois avec le système actuel et dans le match sec, tirant au sort de temps en temps l’équipe qui joue à domicile ou en terrain neutre. Final Huit et Final Four? Ce sont des hypothèses, ce qui est sûr, c’est que nous ne mettrons en aucun cas en danger la santé des athlètes, des arbitres et des supporters “.