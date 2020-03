Hulk épouse … sa nièce politique!

Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza ne perd pas de temps, connu dans le football sous le surnom de «Hulk». Attaquant brésilien monopolise des pages de papier couché après sa relation inhabituelle avec Camila Angelo. Jusqu’à présent, rien d’étrange. Un mariage en période de quarantaine pour le joueur qui évolue pour le Shanghai SIPG de la Super League chinoise.

24/03/2020 à 12:31

CET

SPORT.es

Ce qui est particulier dans cette affaire, c’est que Camila Angelo, sa nouvelle épouse, se révèle être la nièce de sa précédente épouse, Iran Angelo de Souza. Tout un charabia. Hulk et Camila, qui avaient déjà officialisé leur relation, ont décidé de passer par l’autel et de se marier. Le couple a partagé une photo de leurs bagues de fiançailles sur les réseaux sociaux.

“Hulk a appelé les parents et le frère de Camila et leur a dit la vérité. C’est Hulk lui-même qui a divulgué l’information parce qu’il n’avait pas à se cacher. Sa position est transparente et il veut éviter les mensonges et les commentaires malveillants, a déclaré le chef de presse du footballeur brésilien.