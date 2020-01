Hull City vs Chelsea LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020

Grand match que nous aurons ce samedi 25 janvier au quatrième tour de la FA Cup 2019-2020, quand il Ville de Hull Cherchez à profiter de votre statut local pour surprendre et continuer votre chemin dans la compétition, mais vous devrez recevoir un Chelsea qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade KCOM.

Hora et Canal Hull City vs Chelsea

Siège: KC Stadium, Kingston upon Hull, Yorkshire, Angleterre

Heure: 17h30 depuis le Royaume-Uni. 11h30 du Mexique et d’Amérique centrale. 12h30 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 14h30 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay.

Chaîne: BT Sport au Royaume-Uni. ESPN au Mexique et en Amérique latine.

Hull City vs Chelsea LIVE

L’image de Ville de Hull Combattez au Championnat d’Angleterre où ils évoluent en demi-table. Ils viennent d’une défaite difficile samedi dernier alors qu’ils ont dû se rendre dans le comté de Derby, battus 1-0.

Les Tigres ils ont obtenu leur billet pour ce quatrième tour après avoir battu Rotherham 2-3 lors du tour précédent, avec de grandes performances par Tom Eaves ce coup du chapeau a marqué.

De son côté, le Chelsea remplit un tournoi quelque peu irrégulier en Premier League où ils sont déjà en quatrième position hors du combat pour le titre. Ils viennent d’un match amer mardi dernier lorsqu’ils ont reçu Arsenal dans un affrontement dont ils ont profité à quelques reprises, mais les deux ont été atteints malgré le fait que leur rival comptait 10 hommes.

Les Blues ils n’ont pas eu trop de complications au troisième tour de la FA Cup où ils ont reçu la Nottingham Forest parvenant à les battre 2-0 avec des dizaines de Callum Hudson-Odoio et Ross Barkley.

Les deux Ville de Hull comme lui Chelsea Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de continuer leur chemin vers la phase suivante, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé, les Bleus sont de grands favoris. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Hull City vs Chelsea.

Hull City vs Chelsea LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020