Hyago, le Brésilien qui a rejoint River

Rivière Il n’a toujours pas ajouté de renforts jusqu’à présent en 2020, mais il y a un nouveau visage dans l’équipe de réserve qui a attiré l’attention. Hyago Brito C’est un arrière gauche brésilien de 17 ans (18 ans ce 16 janvier) qui a rejoint la pré-saison.

Hyago Il a rejoint un prêt d’un an du football brésilien, après avoir franchi les étapes Tubarao et Corinthiens de votre pays En 2020, il travaillera dans la réserve de Juan José Borrelli. Il est gaucher et mesure 1,73 m.

“Atteint Rivière Pour aider l’équipe. Cette année, j’ai de nombreuses attentes, l’une d’entre elles est de faire ses débuts dans le premier, je me bats pour cela “, a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec The Millionaire Page.

Pendant ce temps, il a mentionné que Marcelo et Gonzalo Montiel Ce sont leurs référents. “Marcelo ça m’inspire parce que c’est habile et offensant, mais j’aime aussi Montiel, Je pense que c’est un bon joueur “, a-t-il conclu.