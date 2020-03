hypothèse arrêter le sport pendant 30 jours

A la veille du match Juve-Milan, Coupe d’Italie de retour en demi-finale, le comité scientifique technique présidé par Premier ministre Giuseppe Conte a fait une proposition inattendue. En fait, selon l’Ansa, il pourrait y avoir la possibilité d’arrêter la Serie A pendant un mois. Pendant ce temps, le match qui aurait décrété l’un des finalistes de la coupe nationale a été officiellement reporté à une date ultérieure.

“Évitez les événements pendant 30 jours, même les sports”

L’intention du Comité serait donc d’éviter les manifestations qui entravent le respect de certaines règles préventives, notamment celle de la distance de sécurité d’un mètre. C’est une solution qui affecte non seulement le football et qui implique tout événement public, sportif ou autre. Voici la note officielle: “Évitez les événements pendant 30 jours, y compris les sports, qui impliquent des foules et ne respectent pas la distance de sécurité d’au moins un mètre». Il est également possible que les événements des 30 prochains jours montent sur scène, le tout à huis clos. Un choix définitif sera fait dans les prochains jours.