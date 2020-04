“Hypothèse du 20 mai pour la reprise de la Serie A, toute annulation serait problématique”

Le président de la FIGC Gabriele Gravina il a parlé à TMWRadio par téléphone, parlant de la situation du football italien et international mis à l’épreuve en raison de la propagation du coronavirus.

Voici ses mots.

A la reprise du championnat

“Personne aujourd’hui n’est capable de faire des prédictions tant que l’urgence sanitaire garde la société sous contrôle. Il s’agit d’une urgence unique pour le monde, qui a attaqué tous les secteurs, y compris le secteur économique. Une fois ce problème surmonté, nous devrons cependant recommencer, tracer un chemin de redémarrage et le football s’interroge sur les modalités de ce redémarrage, la priorité étant la conclusion des championnats. Il est nécessaire de définir les effectifs et d’éviter un été riche en contentieux juridiques, cela ne signifie pas que la fédération doit également évaluer d’autres hypothèses.

J’ai impliqué notre comité scientifique, plein d’illustres professionnels qui connaissent bien ce secteur, pour comprendre une procédure qui doit être mise en place par les entreprises pour mettre nos entreprises sous contrôle maximum. Jusqu’au 18 avril il devrait y avoir un lockdown, l’hypothèse est de partir du 20 mai ou en dernière analyse avec le 1er juin, nous pourrons définir nos championnats en juillet. Nous savons que ce sont des hypothèses, nous voulons donner un message d’espoir à tous les citoyens, mais nous savons que le football est un secteur qui occupe la deuxième place dans la lutte contre le virus “.

“Nous allons dans des directions différentes et il y a deux facteurs: le premier est de se conformer aux ordonnances gouvernementales et le second est l’opportunité qu’ils nous donnent. UEFA et FIFA, pour pouvoir aller au-delà du 30 juin. On parle même d’août et de septembre, j’ai précisé que je serais désolé de prendre le risque de compromettre une autre saison pour sauver celle-ci. Nous sommes attentifs et respectueux, aujourd’hui personne ne peut faire de prédictions, mais planifier est un devoir “.

“Il n’y a pas de date définitive, ni pour le redémarrage ni pour la conclusion. Je remercie l’UEFA, même les plus hautes instances internationales connaissent nos incertitudes et essaient d’offrir une série de fenêtres. La priorité absolue est de clôturer les championnats nationaux “.

Sur l’hypothèse du champ neutre

«Ce n’est pas une bonne solution, mais c’est une idée sur laquelle nous travaillons. Nous essayons d’identifier quatre ou cinq destinations, tout comme l’UEFA tente de définir différents formats non pas tant pour ce championnat que pour ceux qui suivront. Il y a une table ouverte pour qu’il y ait un redémarrage et une définition avec le pitch “.

L’annulation possible de la Serie A

“Je pense que l’annulation est assez compliquée, avec un championnat qui a vu la dispute de plus des deux tiers du championnat. Il y aurait une grave injustice qui conduirait à une urgence juridique lors d’une urgence épidémiologique. Le Scudetto doit être décidé uniquement pour l’attribuer ou non et la Juventus elle-même a, je pense, exprimé une aversion pour une solution de ce type. Ensuite, il y a l’indication, d’intérêt international, sur les entreprises qui doivent aller en Europe.

Ce n’est pas le moment pour ces raisons, mais il est clair que celui qui a le droit de participer à un championnat différent, je parle de Serie Bseraient les deux premiers, certainement pas le troisième, qui devraient affronter les playoffs. Personne ne peut prétendre à la promotion de la troisième place du classement. Je répète cependant que je ferai tout pour définir les championnats sur le terrain, un été en cour ne serait pas un acte de grande responsabilité “.