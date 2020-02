Ian Wright blâme un homme de Leeds pour ses commentaires concernant un homme de 11 millions de livres sterling – HITC

Les play-offs comblent l’écart sur Leeds United.

Ian Wright a critiqué Marcelo Bielsa pour avoir déclaré que Jean-Kevin Augustin n’était «pas au courant» du choc de Leeds United et de sa défaite contre Wigan ce week-end.

S’adressant à The Monday Night Club sur BBC Radio 5 Live, l’ancien attaquant de Premier League, Wright pense que c’est “ une chose ridicule à dire ” du point de vue de Bielsa, alors qu’il se demandait ce que la signature de janvier devait faire pour être “ à la hauteur ” s’il était pas même dans l’équipe de match pour Leeds.

«Quel âge a Patrick maintenant? 26? Nous ne parlons pas d’un buteur prolifique », a déclaré Wright à BBC Radio 5 Live. «C’est un très bon footballeur dans le respect d’être un homme ciblé et de le tenir. Il est très bon à cet égard, bien sûr.

«Mais il a raté certaines chances que vous auriez aimé le voir saisir cette saison. Je reviens à Augustin et Bielsa en disant “il n’est pas au courant”. Eh bien, si vous êtes attaquant. Quelle vitesse devez-vous atteindre si vous sortez du banc pendant 10 minutes à la fin d’une partie que vous devez gagner?

Si Leeds regrettera d’avoir laissé Nketiah partir: “Je ne pense pas que la façon dont Eddie a joué correspondait au style de Bielsa. Et c’est pourquoi je pense qu’il est retourné. Avec Eddie, qu’il soit à la hauteur ou non, il est venu, a changé de jeu et a marqué des buts. C’est ce que vous attendez d’un attaquant.

«La façon de mettre un attaquant au courant est de le faire marquer sur le terrain pour marquer quelques buts. Je ne peux tout simplement pas aller avec ça “le mettre au courant” de celui-là. Cela semble juste une chose ridicule à dire. »

Augustin était une recrue de janvier pour Leeds et bien nécessaire pour le club du Yorkshire défaillant, qui a déjà un attaquant très critiqué dans ses rangs à Patrick Bamford.

Beaucoup s’attendaient à l’homme évalué à 11 millions de livres sterling, qui n’a signé pour Monaco que l’été dernier et a depuis rejoint Leeds [Yorkshire Evening Post], à tout le moins, être dans l’équipe de match de Leeds pour leur affrontement contre Wigan ce week-end. Mais ce ne devait pas être le cas.

Bielsa a suggéré après le match que le Français n’était pas prêt, d’où sa décision de ne même pas mettre le sien sur le banc des remplaçants, comme l’a rapporté Leeds Live.

Ce qui n’a pas aidé la cause de Bielsa, c’est que Leeds avait subi une autre défaite, à domicile, contre Wigan et à leur manière habituelle encore une fois – dominant la possession et manquant également des chances de culpabilité.

Ce n’est qu’en février et il semble que la panique s’installe déjà sur Elland Road parce que les fans savent ce qui va arriver après le chagrin de la saison dernière.

