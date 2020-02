Ian Wright dit qu’un joueur d’Arsenal est bien meilleur sous Arteta – HITC

Le milieu de terrain d’Arsenal semble être un joueur plus fort ces jours-ci.

Ian Wright a salué la transformation de Granit Xhaka à Arsenal.

L’international suisse tant décrié a commencé et terminé six des sept matchs de Premier League que Mikel Arteta a supervisé depuis sa prise de fonction des Gunners en décembre.

Xhaka, une signature de 35 millions de livres sterling en 2016, est clairement un grand joueur pour le nouveau patron d’Arsenal et il commence lentement mais sûrement à reconquérir certains fans.

Plus tôt dans la saison, l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a été hué hors du terrain aux Emirats et plus tard dépouillé du capitaine par Unai Emery.

Cela a conduit Emery à larguer Xhaka et de nombreux partisans se retournant contre lui, les ayant apparemment insultés ce jour-là aux Emirats.

Dimanche, le milieu de terrain d’Arsenal a bien protégé le dos de Arteta dans le match nul 0-0 à Burnley, et semblait menacé par son éventail de passes comme toujours, préparant Pierre-Emerick Aubameyang pour une chance de marquer.

Un habitué d’Arsène Wenger depuis deux ans, Xhaka semble récupérer son fanfaron et la légende du club Wright a remarqué que lui et Shkodran Mustafi allaient de mieux en mieux sous l’entraîneur espagnol.

Il a déclaré à BBC 5 Live Sport: «Il a complètement transformé Xhaka. Xhaka s’est améliorée sous lui. Il a quelque chose de Mustafi, Mustafi a bien joué contre Burnley l’autre jour. »