Ianis Hagi réagit à l’atmosphère d’Ibrox après avoir joué pour la première fois pour les Rangers – HITC

Les Rangers ont vu Ianis Hagi faire ses débuts à Ibrox samedi.

Le nouveau garçon des Rangers, Ianis Hagi, a déclaré au Scottish Sun qu’il pensait que l’atmosphère d’Ibrox était “incroyable” contre Aberdeen samedi.

Le Gers espérait remporter une deuxième victoire à domicile en quelques jours, car il a accueilli Aberdeen quelques jours seulement après avoir battu le comté de Ross à Ibrox.

Cependant, les hommes de Steven Gerrard ont servi un blanc, jouant un match nul 0-0 avec les Dons dans une performance en grande partie sans intérêt.

Alors que le Celtic a gagné à Hamilton pour ouvrir une avance de sept points en haut de la table, les fans des Rangers se sentent démoralisés en ce moment – mais ils ont au moins été salués par la nouvelle signature du club.

Le jour de l’échéance, les Rangers ont confirmé l’arrivée du meneur de jeu Ianis Hagi, le prenant en prêt pour le reste de la saison après seulement quelques mois à Genk.

Le talent roumain est un milieu de terrain offensif extrêmement créatif et dangereux, et il a fait ses débuts avec les Rangers en tant que remplaçant contre Aberdeen, en jouant environ 15 minutes.

Hagi espère commencer bientôt, et les fans des Rangers pourraient aussi vouloir cela, car les hommes de Gerrard ne semblent pas convaincants pour le moment, Hagi pouvant potentiellement offrir une étincelle.

Hagi a maintenant admis qu’il pensait que l’atmosphère de samedi était “ incroyable ”, félicitant les fans car il ne pouvait pas voir de siège de rechange dans la maison, et bien qu’il comprenne leur frustration, il a apprécié l’expérience de jouer devant de tels grands supporters.

«L’ambiance dans les tribunes était incroyable. Je ne pense pas que je pourrais voir un siège vide dans le stade », a déclaré Hagi. “” Donc, c’était génial et je ne peux pas attendre les prochains matchs. Le niveau du football était intense, c’était physique là-bas. Mais c’est une bonne ligue, avec un bon football. Je le savais déjà parce que j’ai regardé quelques matchs. Je sais à quoi m’attendre ici, mais j’ai évidemment besoin de quelques jeux pour m’adapter et obtenir cette chimie avec les autres joueurs dont j’ai besoin. “

«Les fans étaient frustrés et je pouvais sentir à quel point il était important pour eux de gagner cette ligue. C’est un club et un support qui ont la mentalité de gagner chaque match. Je sais comment ils pensent. C’est de la pression à chaque minute de chaque match que vous jouez ici, mais je suis bon avec ça. Dans l’ensemble, l’expérience a été bonne et mauvaise pour moi aujourd’hui. J’étais vraiment heureux de faire mes débuts pour un club aussi énorme devant les fans. Ils étaient incroyables. Mais je ne peux pas être trop content parce que nous n’avons obtenu qu’un point à la maison, nous en sommes donc déçus », a-t-il ajouté.

