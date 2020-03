Iannone, après Belen a également terminé avec Giulia De Lellis. Volez sur les cornes … PHOTOS | potins

L’histoire d’amour entre Andrea Iannone et Giulia De Lellis c’est officiellement sur. Les deux ont rompu et même mal vu les attaques qui sont envoyées via les réseaux sociaux. Plus tôt, le modèle a déclaré: “Si je suis seul depuis trois semaines et que je ne parle pas à un bon connaisseur. Je vous rends intelligent pour comprendre la situation”.

Puis ce fut au tour du centaure qui attaqua De Lellis de confirmer la rupture: “Les gars, Giulia va écrire un nouveau livre. De toute façon, je ne sais pas où elle est.” Une blague directe et perspicace étant donné que le premier livre de De Lellis était intitulé: Les cornes sont bien sur tout et racontaient la fin de sa relation avec Andrea Damante.

Et donc, après la fin de la relation avec Belen Roriguez pour Iannone il n’y avait pas de paix même avec De Lellis. Et nous vous montrons les plus belles photos de Giulia dans notre galerie.