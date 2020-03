Ibai Llanos contre le jinx de Roncero: “Athletic a dit aupa”

Le Tournoi Ibai Llanos FIFA ça donne beaucoup à dire. Avec la compétition nationale arrêtée à cause du coronavirus, le tournoi de solidarité organisé par le lanceur de jeux vidéo et membre du G2, a concentré tous les yeux ce week-end et offre de grandes doses de football en plus de l’aide, en collaboration avec l’UNICEF, afin que les hôpitaux puissent lutter contre l’infection.

22/03/2020 à 20:27

CET

Álvaro Hernández

Un de ces moments a été donné par lui-même Ibai Llanos quand il a commenté le match entre Leganés, représenté par Aitor Ruibal contre Athletic de Bilbaooù a-t-il joué Gorka Guruzeta. Le jeu s’est finalement terminé avec une raclée pour les concombres par 7-3, mais l’équipe de Bilbao a pardonné à plusieurs reprises, alors, Ibai a évoqué le super pouvoir du collaborateur de “El Chiringuito”, Tomás Roncero, celui du gafe, et c’est que lorsque le journaliste met un tweet en faveur d’une équipe, il perd généralement.

Aujourd’hui est le dernier jour de la compétition et la grande finale se jouera à partir de 21h30.. Vous pouvez suivre le tournoi en direct ainsi que le chemin vers la finale jusqu’à ce lien.