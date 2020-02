Ibiza expulse les principaux bulletins de vote d’une vidéo raciste

L’Ibiza UD est sortie rapidement en réponse à une vidéo qui depuis ce dimanche après-midi a circulé sur les réseaux sociaux, dans laquelle certains garçons de l’Académie du club des Baléares ont insulté de manière raciste le gardien de but sportif de Gijón B, Christian Joel, le qualifiant d ‘«immigrant».

Les événements se sont produits après le match qui a opposé les deux équipes de l’île. Dans la vidéo, vous pouvez voir le groupe de jeunes tenant un sweat-shirt que Christian lui-même avait porté pendant le match.

Voici la déclaration d’Ibiza:

“Ibiza désapprouve fortement le comportement des joueurs de ballon qui ont envoyé une vidéo dans laquelle ils dédient des messages racistes et irrespectueux au gardien Christian Joel et au club dans lequel il évolue, le Real Sporting de Gijón B.

Comment pourrait-il en être autrement, notre club expulsera ces garçons de l’Académie de manière fulminante. Ibiza est une entité sportive formée de personnes d’horizons, de langues et de croyances très différents. Dans cette maison, nous travaillons pour que le football soit un point de rencontre et un lieu de coexistence dans lequel, évidemment, ce type de comportement doit être persécuté, dénoncé et éliminé à la racine.

Depuis Ibiza, nous avons déjà contacté Christian and Sporting pour s’excuser pour ces faits malheureux. & rdquor;

Après le match à Ibiza, les ramasseurs de balles m’ont envoyé une vidéo m’appelant «immigrée» avec le sweat qu’ils m’ont pris. Ces situations ne peuvent en aucun cas être acceptées.

Nous vivons dans une société où le racisme n’a sa place dans aucun aspect de la vie

