Ibiza vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder la Copa del Rey 2019-2020

Nous continuons avec les émotions de la 16e finale du Copa del Rey 2019-2020 ce mercredi 22 janvier, lorsque le Ibiza Vêtu de longues nappes pour ne recevoir ni plus ni moins que Barcelone qui sortira pour imposer sa hiérarchie et signer votre ticket lors de votre visite à Peut manquer le stade municipal.

Time and Channel Ibiza vs Barcelone

Siège: Stade municipal de Can Misses, Ibiza, Espagne

Heure: DAZN en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Ibiza vs Barcelona LIVE

L’image de Ibiza C’est un club qui joue dans la deuxième division B d’Espagne où il joue un bon rôle en combattant dans les premières positions. Ils viennent de battre le Rayo Majadahonda 0-1 dimanche dernier.

L’Eivissa Il a réalisé une belle performance lors de la phase précédente de la Coupe, le 11 janvier, quand ils ont reçu Albacete dans un duel fermé qui s’est terminé par un nul 1-1 en temps réglementaire pour aller aux tirs au but où ils sont restés avec la victoire 5-3.

De son côté, le Barcelone Il a eu une campagne très chargée, ils ont juste changé d’entraîneur. Quique Setién a fait ses débuts dimanche dernier avec Victoire 1-0 sur Grenade de rester co-leaders avec le Real Madrid.

Les Blaugranas ils ne feront que commencer leur participation à cette Copa del Rey avec le ferme objectif de décrocher le titre, lors de la dernière campagne ils n’ont pas perdu la finale, mais maintenant ils vont pour tout.

Les deux Ibiza comme lui Barcelone Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour le tour suivant, même si c’est une réalité que Blaugranas ils sont de grands favoris pour gagner et marquer, ce serait une vraie cloche qui L’Eivissa J’ai réussi à avancer dans cette Copa del Rey. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Ibiza vs Barcelone.

