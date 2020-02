Ibra du record, le Suédois avec le maillot de Milan entre dans l’histoire du derby

MILAN. Une passe décisive, un but, une pole et de nombreux matchs importants pour un jeune homme de seulement 38 ans et 129 jours. Appelez-le simplement Zlatan “dieu” Ibrahimovic, l’as suédois ce soir a touché l’exploit avec la chemise de Milanmalgré une semaine pas vraiment facile avec sa présence dans le doute jusqu’à il y a quelques jours.

VIEUX GOL

Zlatan, quant à lui, a tout fait pour être là et a également démontré pourquoi, chaque fois qu’il voit l’Inter dans le derby et que l’éternel champion de Suède ne marque pas toujours, cinq matchs six buts marqués entre la Juventus et Milan contre les Nerazzurri. La tête qui a valu les deux à zéro ce soir entre également dans l’histoire du derby de Madonnina, étant donné que Ibra devient le joueur le plus âgé à avoir marqué un but dans ce défi spécial, a dépassé Niels Liedholm, entraîneur et footballeur suédois qui a marqué l’histoire des Rossoneri.

38 – Zlatan #Ibrahimovic (38 ans, 129 jours) est le plus vieux buteur de l’histoire d’un derby de Milan dans l’histoire de la Serie A. Éternelle. # InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy

