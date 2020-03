Ibra et Donnarumma sont dans la balance: Theo Hernandez comme Maldini, étudie comme leader du nouveau Milan | Primapagina

L’étiquette de frère cadet de Lucas Hernandez est aussi un passé composé de cascades extra-terrain. Depuis son arrivée à Milan, Theo Hernandez a annulé les préjugés, mettant immédiatement Milan sur ses épaules. Le Français a surpris tout le monde pour son professionnalisme, sa maturité et surtout son impact: après la blessure qui l’a éloigné du terrain dans les premières semaines de la saison, l’ancien Real est devenu maître de l’aile gauche, jouant 2189 minutes (deuxième joueur du mouvement plus présent après Romagnoli).

LEADER – Oui, Romagnoli. Un capitaine avec un avenir incertain. Le contrat expirant en 2022, en effet, sera bientôt réexaminé et sa permanence n’est plus acquise. Il en va de même pour Gigio Donnarumma, avec qui l’accord expire dans 15 mois, et pour l’incertain Ibrahimovic, dont l’avenir apparaît loin de Milanello. Voici donc, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Théo étudie en tant que leader. Un aliment de base avec Giampaolo et Pioli, il est parfait pour les plans du club: gagner un million et demi, un quart du salaire de Donnarumma. De Maldini à Théo: Milan a son leader sur l’aile gauche.