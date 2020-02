Ibrahimovic est un monstre, il pourrait gagner seul le derby | Primapagina

38 ans et ne pas les entendre. Zlatan Ibrahimovic a joué un derby d’anthologie, avec une méchanceté presque surprenante et une soif de victoire compte tenu de son passé historique fait de trophées surélevés et d’insignes cousus sur sa poitrine. Il était dominant dans le jeu aérien au milieu de trois géants tels que De Vrij, Skriniar et Godin. La seule limite du Suédois est le ciel: il suffit de revoir l’écart pour le but 2-0 qui avait envoyé les fans de Rossoneri en extase.

SOCIÉTÉ SOLITAIRE – L’ironie de son compte à son arrivée par les détracteurs des Rossoneri n’a nullement nui à sa sécurité sur le terrain. Personne ne sait gérer son corps comme Zlatan Ibrahimovic. Qui a pu mieux se préparer au cours des deux dernières semaines, surmontant la fièvre et la douleur au mollet. Il a mis son casque et a fait la guerre presque seul à l’Inter: pendant 50 minutes, il réussit à gagner seul le derby. un buts, une passe décisive et un poste sensationnel centré en seconde période. Un bel essai par un échantillon infini. L’AC Milan s’accroche à lui pour cette finale de la saison. Mais la tâche de Boban et Maldini sera de trouver d’autres joueurs avec sa propre force mentale et technique, ce n’est que de cette manière que le diable abandonnera ces limbes de la médiocrité.