Icardi prévient l’Inter, retourne en Italie pour y rester. Et Marotta rêve de Dybala | Primapagina

Dans l’avenir de l’Inter, il y a un nom qui réapparaît avec arrogance et c’est Mauro Icardi. L’attaquant argentin a deux certitudes: la première est qu’il ne restera pas au PSG, la seconde est qu’il reviendra pour ne jamais quitter l’Italie. Lui et sa famille ont mal vécu cette période de distance et de déplacements constants: sa femme a plusieurs engagements professionnels en Italie et même les enfants sont désormais installés dans notre pays. Icardi ne veut plus partir et c’est pourquoi il ne rejette pas malgré l’idée de pouvoir rester à l’Inter, qui, avant de l’envoyer à Paris, a renouvelé son contrat jusqu’en juin 2022. L’attaque de Nerazzurri connaîtra une révolution l’été prochain: Esposito sera prêté, Sanchez retournera à United et Lautaro devrait s’envoler pour Barcelone. Ainsi, seul Lukaku resterait et Icardi est certain qu’il peut jouer ses cartes quelles que soient les arrivées.

LE RÊVE DE MAROTTA – L’idée de Marotta, cependant, ne correspond pas à celle d’Icardi. Pour l’Inter, l’attaquant argentin représente le passé et pour cette raison, il est prêt à traiter avec tout le monde, y compris la Juve. Le prix est le même qu’il y a un an, 70 millions d’euros. En effet, le rêve du directeur technique de Nerazzurri est toujours Paulo Dybala, un autre Argentin, que la Juve pourrait avoir à vendre pour réaliser une plus-value nécessaire. Une double série de plus-values, donc, celle qui se déclencherait entre les Nerazzurri et les bianconeri, si l’hypothèse de ce qui serait un échange de marché sensationnel se concrétisait.

ET DE LAURENTIIS NE RESSORT PAS – Dans le sillage il y a encore le Napoli de De Laurentiis, en pleine refondation. Le président bleu, qui par le passé avait déclaré la période de tomber amoureux d’Icardi terminée, selon les dernières rumeurs, il serait plutôt prêt à retourner au pouvoir. Mais la destination napolitaine continue de laisser des doutes à l’ancien capitaine de l’Inter, qui dans ses rêves souhaite continuer à vivre sa vie entre Côme et Milan, où maintenant sa belle maison dans la zone de Porta Nuova, (devant le nouveau siège de l’Inter, avec les fenêtres qui donnent les bureaux de Zhang et Marotta vrais) est prête. Icardi s’apprête à dire au revoir à Paris, bientôt le marché va se rallumer et son nom fera beaucoup de bruit.