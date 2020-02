IceCaicedo met la Lazio dans la lutte pour Scudetto

La Lazio a de nouveau gagné à domicile, cette fois à Parme, et présente sa candidature signature pour se battre pour le championnat italien.

Champion de la Supercoppa d’Italie contre la Juventus en décembre et deuxième classé de la Serie A – avec la permission de l’Inter qui doit jouer – à un point du leader, l’équipe de Sarri.

#Série I FINALE Parme 0-1 Lazio.

⚽️ Caicedo (0–1)

La Lazio survit à sa visite à Ennio Tardini et ajoute un triomphe précieux. Biancocelesti est deuxième à seulement 1 point de la Juventus.

C’est serré. pic.twitter.com/1iwvdrMksj

– Je suis Calcio (@SoyCalcio_) 9 février 2020

Avec une série de 18 matchs sans défaite en Serie A, la Lazio a ajouté une importante victoire à domicile contre Parme grâce à un but en solo de l’Équatorien Caicedo. Avant un après-midi sans but d’Inmobile, l’Équatorien est venu à la rescousse et a permis à son équipe d’ajouter 3 points qui le placent, sans discussion, parmi les candidats pour prendre le Scudetto en fin de saison. Excellent travail d’Inzaghi!