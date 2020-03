Ici à Londres: les gens sont meilleurs que leurs dirigeants. Les magasins restent ouverts, mais à moitié vides Estero

Malheureusement, j’ai une triste nouvelle. La Pentolina, le restaurant italien juste en bas de ma rue, qui est l’un de mes endroits au cœur de Londres, a fermé aujourd’hui. J’en ai écrit la moitié de mon dernier roman, lorsque les voisins rénovaient la maison et que le marteau-piqueur n’était pas le meilleur compagnon de travail. Heidi et Michele Ballarati m’ont ouvert les portes et m’ont donné les clés, au sens littéral du terme: Je pourrais continuer à écrire aussi longtemps que je le voudrais, même lorsque le dernier serveur et le dernier lave-vaisselle étaient partis.

J’ai rencontré Heidi en dehors du club. Nous avons parlé à deux mètres de là, selon le protocole italien. Cela m’a ému: elle a dit qu’elle et Michele ont pris cette décision pour une responsabilité éthique, envers le personnel et envers les clients. Autrement dit, ils ont fait ce que le gouvernement ne fait pas par cynisme et calculs économiques. Il ne les ferme pas par décret car sinon le personnel devrait prendre en charge, geler la TVA (TVA) etc. Ils le feront, de leur poche, le plus longtemps possible. Parce que ce sont des gens respectables et ont un sens éthique que le blond fou et ses compagnons en rêvent. Ils vont soutenir leurs enfants (personnel de la salle à manger et de la cuisine) pendant un mois, puis nous verrons.

Mais allez-vous rouvrir, ai-je demandé? Ils ne savent pas. Personne ne sait ce qui nous attend dans cet avenir en tant que danseur. Heidi l’a appelé le connard – mais vous savez déjà à qui il fait référence – et dit qu’il le fait s’il fermait tout maintenant, au lieu de dégouliner, peut-être qu’ils pourraient résister. Michele dit qu’eux, les petites entreprises, sont comme les vieillards que le blond fou veut sacrifier pour sauver le pays.

Un Anglais s’est arrêté et lui aussi était sous le choc. Comme beaucoup dans le quartier, il est client du restaurant, très populaire et toujours complet. Il a dit (à deux mètres de là, ne vous inquiétez pas) que la communauté de Brook Green fera tout pour ne pas perdre La Pentolina. Il a dit qu’il travaille avec Internet et peut les aider à obtenir une plateforme de livraison. Ou collectez des fonds auprès des résidents. Heidi a remercié mais a dit qu’ils faisaient une pause pour le moment. Ce sont des périodes qui permettent également de réfléchir à ce que vous faites et pourquoi. Optimiste et sage, Dieu merci.

Ici aussi, au pays des blondes folles et Ci & Ciop, les gens sont meilleurs que leurs dirigeants. Nous devons voir si après de mauvaises blagues comme celle-ci, Heidi et Michele et bien d’autres comme eux, auront la force et le désir de rouvrir ici. Ou bien ils le feront ailleurs. Ce ne sera certainement pas Londres.

ps. Les magasins anglais sont toujours ouverts. Mais à moitié vide