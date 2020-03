“Ici en Angleterre, ils sous-estiment Covid”

Embauché parEverton après la fin de son expérience napolitaine, Carlo Ancelotti de Liverpool raconte à la Gazzetta dello Sport la perception encore trop sous-estimée de la pandémie de coronavirus en Angleterre.

Ce sont ses mots: «Le blocus du Premier ministre? Il était temps. Nous ne pourrions pas continuer avec une pandémie en cours, et il s’agit de protéger le bien principal qui est la santé de tous. En théorie, nous devrions reprendre l’entraînement le 22 mars, mais en cas de détérioration, je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Le football dans ces moments compte pour zéro. “

Et il ajoute: «J’ai entendu les paroles du Premier ministre britannique, suite à sa conférence avec beaucoup d’attention, et je crois sincèrement que Covid est sous-estimé en Angleterre. Vous n’avez toujours pas la perception de la gravité de la situation et la vie continue trop régulièrement. ”