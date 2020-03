ICI Tigre vs Palmeiras LIVE sur FOX Sports et ESPN Play: LIVE consultez l’aperçu, les prévisions horaires et les chaînes TV ONLINE sur Pirlo TV LIVE pour la Copa Libertadores 2020, date 1 du groupe B Copa Libertadores

Le football du continent continue avec Tiger contre Palmeiras , qui font face LIVE ONLINE LIVE TV ce mercredi 4 mars 2020 dans le cadre de la date 1 du groupe B du Coupe des Libertadores 2020. Le match, qui se jouera au stade José Dellagiovanna dans la ville de Victoria, Buenos Aires, se jouera à partir de 19h15 (heure du Pérou), sera diffusé VIVEZ MAINTENANT GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine grâce aux signaux FOX Sports et ESPN Play. Alors que beIN Sports et beIN Sports Play sont les signaux commandés pour la télévision correspondante en Espagne. Consultez ici la liste des horaires et chaînes.

Tiger Il avait accepté les Libertadores en tant que champion de la Super League Cup argentine l’année dernière, quand il avait surpris Boca en finale (2-0), mais curieusement, il était déjà descendu en First B (ascension argentine) par la faible moyenne de ses campagnes. précédent.

Sa meilleure performance internationale est survenue en 2012 lorsqu’il a atteint la finale de la Coupe d’Amérique du Sud qu’il a perdu contre Sao Paulo.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Tiger et Palmeiras.

Tiger vs Palmeiras: le temps pour la Coupe des Libertadores 2020

Tigre reçoit Palmeiras ce mercredi, à partir de 17h15 (heure du Pérou), au stade José Dellagiovanna.

16 h 15 – Mexique

17:15 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

18:15 heures – Venezuela, Bolivie

19 h 15 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

22:15 heures – Royaume-Uni

23:15 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le retour à la coupe trouve Tiger au milieu d’une campagne irrégulière dans la division ascension, dans laquelle il occupe la cinquième place dans sa région, bien que le week-end dernier, il ait récolté une solide victoire sur Jujuy Gymnastics (3-1).

«Notre objectif est de monter, nous nous concentrons sur cette question, mais nous avons aussi l’illusion de faire une bonne boisson. Nous savons que c’est difficile, pour le club c’est important, et nous respectons les rivaux que nous aurons, qui sont de grande hiérarchie. Nous avons une excellente équipe, en termes de noms et de joueurs », a déclaré Néstor Gorosito, l’entraîneur du‘ Matador ’.

Le seul doute de Gorosito dans la formation est la présence de l’attaquant Marcelo Larrondo, qui traîne une surcharge musculaire dans sa jambe droite, il sera donc évalué jusqu’à la dernière minute pour décider de sa participation.

De son côté, Palmeiras Il vient à égaler sans but avec Santos dans un match pour l’État de São Paulo, dans lequel il occupe la deuxième place du groupe B après huit dates, bien qu’il commence comme l’un des principaux candidats au titre dans les Libertadores – qu’il a remporté une fois en 1999- avec Flamengo, le défenseur du titre.

Tiger vs Palmeiras: chaîne de télévision pour la Copa Libertadores

Fox sports Il a les droits de transmission pour le duel.

«Flamengo est l’équipe à vaincre. Ces dernières années, nous avons fait de notre mieux. Mais nous avons compris que le maximum ne suffit pas pour concourir, il faut donner plus que le maximum », a expliqué le capitaine Felipe Melo.

Curieusement, Tiger et Palmeiras ils se sont déjà battus pour les Libertadores dans la seule participation précédente de l’équipe argentine en 2013, avec une victoire par équipe, puisque l’ensemble du quartier de Buenos Aires de Victoria a gagné 1-0 à domicile, et le ‘Verdao’ célébré par 2- 0 sur le sol de São Paulo.

Le match se jouera au stade José Dellagiovanna mercredi à partir de 19h15 (22h15 GMT) et sera arbitré par le colombien Wilmar Roldán, et la première date du groupe B sera complétée le même mercredi, avec le match entre le Paraguayen Guaraní et Bolívar , de Bolivie.

Tiger vs Palmeiras: alignements possibles

Tiger: Gonzalo Marinelli – Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi et Lucas Rodríguez – Sebastián Prediger et Jorge Ortiz – Juan Ignacio Cavallaro et Diego Morales – Emanuel Dening et Marcelo Larrondo ou Carlos Luna.

Palmeiras: Weverton – Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Matías Viña – Patrick de Paula, Zé Rafael, Scarpa – Rony, Dudu, Luan Silva ou William. DT: Vanderlei Luxembourg.

