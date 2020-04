LIVERPOOL, ROYAUME-UNI – 07 MAI: Le manager de Liverpool, Bob Paisley, salue la foule après que Liverpool ait remporté le titre de champion de la Ligue lors de sa dernière saison à la tête du club après le match de division 1 de la ligue de football à Anfield entre Liverpool et Aston Villa le 7 mai. 1983 à Liverpool, en Angleterre. (Photo par . / .)

Bienvenue dans Last Word On Football, regardez certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Ensuite, le plus grand manager de Liverpool et serviteur du club de football, Bob Paisley.

Paisley était un vrai grand de Liverpool, passant un total de 53 ans au club dans divers rôles. De son arrivée en tant que joueur à son départ en tant que meilleur manager de son histoire, Paisley a certainement construit un héritage à Liverpool qu’aucun fan n’oubliera jamais.

Icônes de Liverpool: Bob Paisley

Bob Paisley: les années de jeu

La longue association de Paisley avec les Reds a commencé en 1939 quand il est arrivé en tant que joueur. Cependant, en raison de la seconde guerre mondiale, Paisley dut attendre le 5 janvier 1946 pour faire ses débuts. Ses huit années passées avec les Reds n’ont apporté qu’une seule pièce d’argenterie, un titre de première division en 1947. Après 253 apparitions pour les Reds, Paisley s’est retiré du football professionnel.

Transition vers le coaching

Après sa retraite, Paisley est resté au club en assumant plusieurs rôles, y compris celui de physiothérapeute et d’entraîneur de réserve, mais est devenu directeur adjoint lorsque Bill Shankly est arrivé en 1959. Shankly et Paisley formeraient un partenariat de rêve conçu pour ramener Liverpool parmi l’élite européenne. En tant qu’assistant de Shankly, Paisley a aidé Liverpool à gagner dix pièces d’argenterie, dont trois titres de première division et une Coupe UEFA.

Paisley s’est développé en tant qu’entraîneur et a établi de bonnes relations avec les joueurs et la hiérarchie de Liverpool. Après la retraite de Shankly en 1974, le club a immédiatement voulu que Paisley prenne le relais. Malgré sa réticence à remplacer son ami, Paisley est finalement devenu le manager de Liverpool.

Sa première saison en gestion

La transition du numéro deux au numéro un a pris du temps pour Paisley avec un succès limité à un simple bouclier communautaire lors de sa première saison au club. Cependant, les bases ont été mises en place pour le succès qui allait suivre dans la saison à venir.

La saison 1975/76 a apporté à Paisley son premier titre de champion et son premier goût du succès européen en remportant la Coupe UEFA 1976. Cela commencerait la domination de Liverpool sur le football national et européen. Paisley a également remporté le premier des six prix Manager of the Year après leur succès.

Succès continu

La campagne 1976/77 a apporté à Paisley son deuxième titre de champion et a vu Liverpool prendre la couronne en tant que rois d’Europe. Plus de succès a suivi alors que Liverpool a défendu la Coupe d’Europe la saison suivante et a récolté la Super Coupe et leur troisième bouclier communautaire en quatre saisons.

Paisley a continué à collecter de l’argenterie majeure en remportant au moins un trophée chaque saison. Après la fin de la saison 1977/78, Liverpool gagnerait quatre autres titres de championnat, trois coupes de ligue et une autre coupe d’Europe.

Dernière saison de Paisley en tant que manager

Le 1982/83 serait la dernière saison de Paisley en pirogue. La dernière saison de Paisley s’est terminée avec son sixième titre de champion en tant que manager de Liverpool et sa troisième coupe de la ligue.

Après 535 matchs, 20 pièces d’argenterie et neuf années glorieuses dans la pirogue, Paisley a pris sa retraite en tant que manager de Liverpool en mai 1983. Il a quitté la pirogue un véritable héros et fidèle serviteur que les fans idolâtraient. L’année se terminerait par son sixième prix de Manager de l’année et un OBE de la Reine.

Cependant, son affiliation avec le club n’était pas terminée car après sa retraite de la direction, Paisley est monté à l’étage et est devenu directeur. Son rôle de directeur a duré neuf ans avant de quitter officiellement le club en 1992, mettant fin à son association de 53 ans avec les Reds.

Bob Paisley: l’icône ne se rapproche pas

Lorsque Paisley est arrivé en 1939, personne ne s’attendait à l’impact qu’il a eu sur cinq décennies. Il aimait son temps sur et en dehors du terrain et est certainement l’un des meilleurs managers de football de Grande-Bretagne. Il a emmené Liverpool à des hauteurs dont les fans ne pouvaient que rêver.

Icon ne se rapproche pas de ce qu’il a fait pour Liverpool Football Club. Il a travaillé dur tout au long de son sort pour apporter joie et bonheur aux joueurs, aux personnalités seniors et surtout aux fans. Paisley a construit un héritage incroyable au club et a certainement contribué à faire de Liverpool l’un des plus grands clubs d’Europe.

Il a laissé une véritable légende et les fans et les joueurs se souviennent toujours de lui pour ses réalisations. Bob Paisley est la royauté de Liverpool et une icône du football britannique.

Photo principale

Intégrer à partir de .