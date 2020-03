NEWCASTLE, ROYAUME-UNI – 23 AOÛT: le joueur de Liverpool Ian Rush célèbre après avoir marqué lors du match de Division 1 entre Newcastle United et Liverpool à St James ‘Park le 23 août 1986 à Newcastle, en Angleterre. (Photo par . / .)

Bienvenue dans Last Word On Football, regardez certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Le prochain attaquant prolifique et meilleur buteur de Liverpool, Ian Rush.

Rush a été un fidèle serviteur de Liverpool pendant deux périodes de seize ans. Le leader gallois a aidé Liverpool à remporter plusieurs trophées, notamment des titres de ligue, des FA Cups, des League Cups et la gloire européenne. Il reste le meilleur buteur de tous les temps du club et continue d’être adoré par les fans en raison de la passion pour le club que Rush a à la fois sur le terrain et en dehors.

Icônes de Liverpool: Ian Rush

Ian Rush est arrivé à Liverpool en avril 1980 pour une somme record britannique pour un adolescent. Liverpool a payé 300 000 £ pour signer Rush qui a fait ses débuts internationaux pour le Pays de Galles avant son déménagement chez les Reds.

Son premier séjour à Liverpool s’est terminé en 1987 lorsqu’il a rejoint la Juventus pour un record britannique de 3,2 millions de livres sterling. Alors qu’il avait initialement rejoint la Juventus en 1986, Rush a passé le 1986/87 en prêt à Liverpool. L’aventure italienne de Rush n’a duré qu’une saison, revenant à Liverpool en 1988.

Rush a quitté Liverpool pour la dernière fois en 1996 après avoir disputé 660 matches avec 369 buts. Il a également récolté 18 trophées et plusieurs distinctions individuelles; cela comprenait le PFA Jeune Joueur de l’année et Joueur des joueurs de l’année.

Ian Rush: les premières années

Le chanteur gallois est arrivé à Liverpool en avril 1980, mais n’a fait ses débuts qu’en décembre de la même année. Sa première année à Liverpool a été principalement consacrée à leur jeunesse et à leurs réserves lui permettant de se développer et de s’habituer à son environnement.

Sa campagne révolutionnaire est arrivée avec Rush marquant son premier but à Liverpool lors d’un match de coupe d’Europe contre Oulun Pallosuera. Les premiers buts de Rush en championnat sont arrivés dans une victoire complète contre Leeds United, Rush terminant la saison 1981/82 avec un doublé en Ligue et Coupe ainsi que 30 buts en 49 matchs.

La campagne 1982/83 a vu Rush récolter une fois de plus un doublé en Ligue et Coupe et terminer comme meilleur buteur de Liverpool pour une deuxième saison consécutive. Cette saison a également valu à Rush le prix du jeune joueur de l’année PFA pour 1983.

Ian Rush: une saison spéciale à plus d’un titre

La saison la plus emblématique de Rush a été la campagne 1983/84. L’attaquant a connu une saison exceptionnelle avec trois trophées ainsi que plusieurs distinctions individuelles.

Rush a marqué 47 buts en 65 matchs alors que Liverpool a remporté un troisième titre de champion consécutif, une quatrième Coupe de la Ligue consécutive et son deuxième titre de Coupe d’Europe en tant que joueur de Liverpool.

Plusieurs distinctions personnelles ont suivi, notamment le joueur de la saison PFA, le joueur de la saison de The Welsh FA, la personnalité sportive de l’année de la BBC Wales, ainsi que le Golden Boot de première division et le Golden Boot européen.

Son premier départ

Rush a eu du mal à atteindre les sommets de sa campagne sensationnelle de 1983/84 mais a continué à livrer pour Liverpool. Ses efforts sous Kenny Dalglish ont attiré l’attention des géants italiens de la Juventus.

La partie italienne a payé un record britannique de 3,2 millions de livres pour Rush en 1986. Cependant, il est resté à Liverpool pour la campagne 1986/87. Son premier sort s’est terminé en 1987 avec Rush marquant 139 buts en 216 apparitions. Il a quitté Anfield en tant que héros et a toujours été adoré.

La seconde venue

Rush a fait un retour sensationnel à Liverpool en 1988 pour un montant record de 2,7 millions de livres sterling. Les fans, les joueurs et le manager Kenny Dalglish étaient ravis de le voir revenir. “Rushie est de retour, Rushie est de retour” a fait écho autour d’Anfield alors qu’il faisait un retour triomphal, cependant, Rush rejoignait une ligne de front compétitive avec les jeunes John Aldridge et Peter Beardsley déjà en place, Dalglish cherchant à mettre du sang frais dans son équipe de Liverpool.

Son premier retour en saison a vu Rush remporter son deuxième titre en FA Cup avec le prolifique frontman marquant le but vainqueur en prolongation contre l’amer rival Everton. La finale a eu une grande importance après les événements de Hillsborough lors de la demi-finale de la FA Cup de Liverpool. Un objectif emblématique de l’histoire de Liverpool et un objectif qui comptait tant pour les joueurs, le manager et les fans.

Alors que son deuxième sort a vu Liverpool récolter moins de trophées, Rush a continué à livrer pour Liverpool en terminant meilleur buteur des saisons 1990/91, 1992/93 et ​​1993/94. Sa dernière pièce d’argenterie est arrivée lors de la saison 1994/95 alors que Liverpool battait Bolton Wanderers en finale de la Coupe de la Ligue.

Un départ sombre mais emblématique pour la dernière fois

Après 469 apparitions à travers seize saisons extraordinaires à Liverpool, Rush a quitté les Reds en juin 1996, quittant le club sur un transfert gratuit.

Sa dernière apparition pour les Reds a été en finale de la FA Cup alors que Liverpool s’est effondré face à Manchester United. Rush a finalement signé pour Leeds United, mais est toujours resté une véritable icône et un héros de Liverpool. Bien que son départ ait été une affaire largement calme, il reste l’un des serviteurs et des joueurs les plus adorés de Liverpool.

Ian Rush: une véritable icône de Liverpool

Rush reste une figure adorée du club avec l’ancien attaquant régulièrement aux matchs de Liverpool. Ses objectifs sont rappelés avec tendresse par les fans de Liverpool et reste à ce jour un favori des fans et une icône du club.

Ses seize ans à Liverpool ont apporté succès, hauts, bas et excitation. Il reste le meilleur buteur de Liverpool et se souvient de son style de jeu tenace, de ses objectifs de qualité et de sa passion pour les Reds. Ian Rush est une véritable icône de Liverpool.

