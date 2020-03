Dublin, Irlande – 12 avril 2019; Liverpool FC Legends manager Kenny Dalglish après le match de collecte de fonds Sean Cox entre la République d’Irlande XI et Liverpool FC Legends à l’Aviva Stadium de Dublin. (Photo de Stephen McCarthy / Sportsfile via .)

Bienvenue dans une toute nouvelle série pour Last Word On Football tandis que nous examinons certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Le premier de notre série est le légendaire Kenny Dalglish.

Le roi Kenny a été une icône pour Liverpool tout au long des années 1980, aidant Liverpool à remporter plusieurs trophées, notamment des titres de champion et des coupes européennes. Il est idolâtré par les fans de Liverpool et ce n’est pas étonnant qu’il ait maintenant un stand à Anfield qui porte son nom.

Icônes de Liverpool: Kenny Dalglish

Dalglish est arrivé en 1977 pour un record de transfert alors britannique de 440 000 £. Une aubaine absolue sur le marché actuel et il a certainement tout donné à Liverpool en 13 ans avec le rouge de Liverpool. Il a disputé plus de 500 matches avec 169 buts pour vaincre Liverpool à six titres de champion, quatre coupes de championnat, une coupe FA, une super coupe et trois coupes européennes.

Il a pris la relève en tant que joueur-manager en 1985 et a été sur la sellette pendant six ans avant de démissionner en 1991. En tant que manager de Liverpool, il a guidé Liverpool vers trois titres de ligue, deux coupes FA, quatre boucliers communautaires et la gloire de la coupe de la ligue à son retour en tant que manager en 2011/12.

Kenny Dalglish: les premières années de Liverpool

Dalglish s’est installé dans la vie de Liverpool de façon fantastique, faisant ses débuts dans le bouclier communautaire de 1977 contre Manchester United. Son premier but pour les Reds est arrivé lors de ses débuts en championnat contre Middlesbrough. La première apparition de Dalglish à Anfield a été l’un des meilleurs marqueurs de la victoire de Liverpool contre Newcastle United. Sa première saison a été un énorme succès avec Dalglish marquant 31 buts en 62 matchs. Le moment le plus émouvant de Dalglish lors de sa première saison est survenu lors de la finale de la Coupe d’Europe 1978 alors qu’il marquait le but vainqueur contre le Club de Bruges.

La saison 1978/79 a vu Dalglish avoir sa meilleure saison de marqueurs avec 21 buts pour virer Liverpool au titre de champion. Ses performances exceptionnelles l’ont attiré davantage auprès des fans de Liverpool et il a remporté le prix du joueur de la saison de l’écrivain FA. Le titre de ligue a suivi en 1979/80 mais des blessures ont perturbé la campagne suivante avec Dalglish manquant huit matches. Il a encore aidé Liverpool à la gloire de la coupe européenne.

La saison 1981/82 a été une campagne passionnante à plus d’un titre. Liverpool a retrouvé sa suprématie au sommet du football anglais et a récolté une coupe de la ligue en cours de route. Cependant, c’était la première saison où nous avons vu le partenariat emblématique de Dalglish et Rush. Les deux ont été impérieux tout au long de leur partenariat avec Rush en prenant plus de responsabilités de buteur. Le partenariat Dalglish / Rush a excité le football anglais et Dalglish en a récolté les fruits. Il a remporté un autre prix de joueur de la saison de la FA pour 1982/83.

Kenny Dalglish: une transition réussie vers le joueur / manager

Après la retraite de Joe Fagan en 1985, Dalglish a pris les rênes de la direction et il n’a pas regardé en arrière. Ses six années en tant que manager de Liverpool l’ont vu collectionner neuf pièces d’argenterie, dont trois titres de champion.

Il a remporté le doublé lors de sa première saison en tant qu’entraîneur et s’est limité à seulement 21 apparitions alors que Ian Rush a continué à livrer. Dalglish a marqué le but décisif contre Chelsea lors de sa première saison en tant que joueur / manager. La saison suivante l’a vu prioriser les jeunes joueurs limitant ainsi ses apparences. Malgré sa diminution du temps de jeu, Dalglish a toujours inscrit un but en moyenne tous les trois matchs.

La vente d’Ian Rush à la Juventus en 1987 a quelque peu bouleversé, mais elle a permis à Dalglish de créer le partenariat entre John Aldridge et Peter Beardsley. Ce partenariat meurtrier a propulsé Liverpool vers le titre de champion de 1987/88. Il a pris sa retraite en tant que joueur en 1990 lors de son dernier match à Liverpool à l’âge de 39 ans.

Les bas de la gestion

Alors que Dalglish a connu d’énormes sommets en tant que joueur / manager de Liverpool, il y avait plusieurs points bas, dont un jour qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera. Dalglish était aux commandes lorsque 96 fans de Liverpool ont perdu la vie dans la catastrophe de Hillsborough. Le club était au plus bas, mais Dalglish choisit à nouveau le club et les mena à la FA Cup 1989 en l’honneur des victimes.

Son statut d’icône de Liverpool a été encore amélioré lorsqu’il a assisté à plusieurs funérailles des victimes. Dalglish était exceptionnel pendant la période de douleur et de lutte de Liverpool. Il reste un héros de Liverpool et est à juste titre idolâtré pour son comportement et ses émotions lors de la catastrophe de Hillsborough.

Après un match nul 4-4 lors de la FA Cup contre Everton, Dalglish a démissionné de son poste de manager de Liverpool en février 1991 après avoir vu son équipe repousser l’avance quatre fois. La démission de Dalglish a bouleversé de nombreux fans de Liverpool, mais en raison du stress du travail et des récents événements qui ont finalement rattrapé leur retard, vous pouvez comprendre les raisons de son départ.

La seconde venue

Dalglish est retourné à l’abri de Liverpool en janvier 2011 après le limogeage de Roy Hodgson. Initialement, en tant que manager de gardien, son premier match de retour dans l’abri était une défaite de troisième tour de la FA Cup face à Manchester United. Il a également perdu son premier match de championnat en arrière en perdant face à Blackpool.

Leur forme pourrie a incité Dalglish à battre le record de transfert britannique pour signer l’attaquant de Newcastle Andy Carroll ainsi que l’attaquant de l’Ajax Luis Suarez. Il a finalement obtenu le rôle permanent en mai 2011. Bien qu’il n’ait duré qu’un an au club, il a quand même réussi à récupérer sa neuvième pièce d’argenterie en tant que manager de Liverpool en battant Cardiff City en finale de la coupe de la ligue.

Cependant, leur forme de ligue était médiocre alors que Liverpool a terminé huitième de la Premier League, manquant le football de la Ligue des champions. Dalglish a été limogé en mai 2012 et, certainement, son deuxième sort n’était pas aussi brillant que le premier.

Kenny Dalglish: une véritable icône de Liverpool

Dalglish à ce jour reste une véritable icône de Liverpool pour ses services sur et en dehors du terrain. Son héritage reste fort avec Anfield nommant un stand après lui en 2017. Ses services au football lui ont valu une chevalerie et une place dans l’histoire de Liverpool. Le roi Kenny reste une idole de Liverpool et est vraiment aimé des fans et du club de football.

Ses objectifs et ses performances vivent longtemps dans la mémoire de nombreux fans de Liverpool. 15 ans de service sur le terrain et en pirogue ont apporté beaucoup de succès, de hauts et de bas. Le roi Kenny est une véritable icône de Liverpool.

