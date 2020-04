STOKE ON TRENT, ANGLETERRE – 16 JANVIER: (LE SOLEIL) Rafa Benitez manager de Liverpool au cours de la Barclays Premier League match entre Stoke City et Liverpool au Britannia Stadium le 16 janvier 2010 à Stoke on Trent, Angleterre. (Photo de John Powell / Liverpool FC via .)

Bienvenue dans Last Word On Football, regardez certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Ensuite, Rafael Benitez est l’un des meilleurs managers à avoir honoré le gazon d’Anfield.

Rafa Benitez a rejoint Liverpool à l’été 2004 et a connu un succès considérable tout en ratant de peu plusieurs honneurs. Malgré sa popularité, l’Espagnol a quitté Liverpool en 2010 après une mauvaise saison et de nombreux combats avec propriétaire. À Anfield, Benitez a remporté une FA Cup, un Community Shield, une Super Coupe de l’UEFA et une UEFA Champions League – qui est entré dans l’histoire comme l’un des plus grands triomphes du club.

Icônes de Liverpool: Rafael Benitez

Arrivée

Benitez a rejoint Liverpool en 2004 après un passage au trophée avec le club espagnol de Valence où il les a menés à deux couronnes de la Liga et une Coupe UEFA. Il semblait être l’homme parfait pour revitaliser une équipe de Liverpool qui avait stagné sous l’ancien entraîneur Gerard Houllier.

La première tâche de Benitez a été gargantuesque – il a dû convaincre le capitaine égaré Steven Gerrard de rester au club et rejeter les avances de Chelsea. Bien qu’il ait réussi avec Gerrard, on ne pouvait pas en dire autant de garder la superstar Michael Owen, qui a déménagé au Real Madrid.

De là, Benitez a commencé à travailler sur le marché des transferts et le club a immédiatement été façonné à son image avec l’arrivée de nombreux joueurs espagnols, notamment Xabi Alonso et Luis Garcia. Avec leur arrivée, la révolution avait vraiment commencé.

L’optimisme des fans était donc très élevé au début de la campagne 2004/2005. Les Reds, cependant, ont connu des difficultés en championnat et n’ont pas pu faire de progrès significatifs. Ils ont terminé cinquième.

Mais c’est en UEFA Champions League qu’ils ont excellé. Après avoir parcouru les phases de groupes avec une victoire spectaculaire sur Olympiakos, les Reds ont commencé un voyage qui les a vus éliminer certaines des meilleures équipes européennes. Les tactiques défensives de Benitez ont été déterminantes alors qu’elles se sont rendues jusqu’à la finale.

Le final

Là, ils ont rencontré l’AC Milan.

Ce n’était pas une équipe ordinaire. C’était sans doute l’un des meilleurs jamais réunis dans l’histoire du football, avec des joueurs tels que Kaka, Andrea Pirlo et Paolo Maldini.

Et la qualité supérieure des Italiens a dit au premier semestre. Ils ont fait exploser Liverpool et ont remporté une confortable victoire 3-0 avant la mi-temps.

Mais le génie tactique de Benitez est venu au premier plan. Liverpool a fait un changement avec Dietmar Hamann en remplacement de Steve Finnan. L’introduction de l’Allemand, avec un changement de formation à 3-5-2, a permis aux Reds de prendre le contrôle du milieu de terrain.

De là, ils ont réalisé le plus grand retour de l’histoire de la finale de la Ligue des champions. Les Reds ont égalisé le match avant de forcer les pénalités où ils ont battu Milan.

En 2005/2006, il est sûr de dire que l’optimisme était à son comble.

La FA Cup et presque plus

Après la victoire de Liverpool en Ligue des champions, les Reds étaient considérés comme des prétendants au titre. Cependant, ils ont lutté loin d’Anfield et leur quête pour gagner un titre de Ligue ne s’est jamais concrétisée.

Mais les Reds ont eu un autre triomphe en FA Cup. Cette fois, c’était dû à l’éclat de Gerrard. Ils perdaient par un seul but contre West Ham avant les dernières minutes de la seconde mi-temps lorsque le capitaine a produit un crieur de 30 mètres qui a brisé le cœur de Hammers.

Les Reds allaient triompher aux tirs au but.

L’année suivante a apporté un changement sismique à Anfield alors que le club accueillait de nouveaux propriétaires. Alors que les Américains Tom Hicks et George Gillet ont promis de transformer Liverpool, des problèmes étaient à l’horizon.

Sur le terrain, la dynamique positive de Liverpool s’est poursuivie, en finale de la Ligue des champions, mais cette fois, ils ont été battus par Milan.

En outre, en 2007, Liverpool a acheté Fernando Torres pour un record de club. La promesse d’investissement du propriétaire semble porter ses fruits.

Avec Torres en tête, ils ont continué à dominer. La révolution espagnole est passée à la vitesse supérieure car en 2008, les Reds ont presque remporté leur première couronne de Premier League. Mais ils ne pouvaient pas dépasser une équipe déterminée de Manchester United malgré leur féroce 4-1 à Old Trafford.

Mais alors que les choses semblaient aller bien, 2008/2009 était le début de la fin.

Les dernières années de Benitez

En 2009, Liverpool a perdu Xabi Alonso face au Real Madrid. Ce fut un coup dur car ils n’ont pas réussi à remplacer le génie du milieu de terrain espagnol.

De plus, Benitez et les propriétaires se sont impliqués dans une guerre publique des mots. Le manager se plaignait de ne pas être soutenu sur le marché des transferts. Cependant, Hicks et Gillet ne pouvaient tout simplement pas se permettre d’investir car ils avaient contracté une dette colossale.

Des divisions ont commencé à apparaître parmi la base de fans avec ceux qui soutenaient Benitez et ceux qui ne le faisaient pas. Cette atmosphère toxique n’a pas été aidée par une baisse des performances sur le terrain.

Les Reds sont sortis des phases de groupes de la Ligue des champions et ont connu des difficultés en championnat. Ils ont finalement terminé septième et le sort de Benitez a été scellé lorsque son équipe a perdu en demi-finale de l’UEFA Europa League.

Benitez est parti fin 2010 d’un commun accord. Bien que beaucoup se souviennent de lui comme de Liverpool, il aura toujours une place spéciale dans le cœur des supporters.

