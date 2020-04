Espagne, Madrid: le défenseur espagnol du Real Madrid Alvaro Arbeloa et le milieu de terrain anglais de Liverpool Steven Gerrard lors du match de Ligue des Champions 2014/15 entre le Real Madrid et Liverpool, au stade Santiago Bernabeu de Madrid le 4 novembre 2014. (Photo de Guillermo Martinez / DPI / NurPhoto) (Photo par DPI / NurPhoto / NurPhoto via .)

Bienvenue dans Last Word On Football, regardez certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Ensuite, l’un des plus grands capitaines du club, Steven Gerrard.

Originaire de Whiston, Gerrard était un fan de Liverpool de l’enfance qui a rejoint les Reds à l’âge de neuf ans. Ce fut le début d’une carrière qui l’a vu faire une étonnante 710 apparitions tout en marquant 120 buts. Il a également remporté presque tous les trophées et s’est cimenté dans le folklore du club avec des performances incroyables dans les moments les plus décisifs.

Icônes de Liverpool: Steven Gerrard

Jeune prometteur – 1998 à 2004

Après avoir gravi les échelons à Liverpool, Gerrard a fait ses débuts en Premier League en novembre 1998 en tant que remplaçant de dernière minute contre Blackburn Rovers.

Il a commencé à avoir un impact lors de la saison 1999/00 lorsqu’il a connu le premier revers de sa carrière professionnelle. Partant du banc contre ses rivaux locaux Everton, Gerrard a fait son apparition en seconde période. Cependant, c’était pour épeler le désastre. Le milieu de terrain a été expulsé pour un défi d’horreur contre l’attaquant Kevin Campbell. Pire encore, les Toffees ont remporté une victoire 1-0 à Anfield. Ils n’ont pas encore répété cet exploit au 21e siècle.

Cet incident a également montré une autre facette du jeu de Gerrard. Alors que le jeune était brut et plein d’énergie, il avait tendance à trop s’engager et à se faire expulser. Cette caractéristique n’a jamais été totalement éradiquée.

Mais ce fut la saison 2000/01 où Gerrard a vraiment commencé à prendre sa place. Le milieu de terrain a joué un rôle clé à Liverpool en remportant un triplé en remportant la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA – où Gerrard a marqué. Son jeu lui a également valu le prix du jeune joueur anglais de l’année.

Son service continu à Liverpool lui a également valu le poste de capitaine en 2003, succédant au défenseur populaire Sami Hyypia.

Mais, le meilleur était encore à venir.

Entrer dans son propre

La saison 2004/05 est sans doute la meilleure année de Gerrard.

À l’approche de la saison avec le nouveau manager Rafael Benitez, les Reds devaient défier les trophées et ils l’ont fait de la manière la plus peu orthodoxe.

Tout a commencé en phase de groupes de l’UEFA Champions League. Les Reds avaient eu du mal au début des matchs et devaient battre l’Olympiacos par deux buts clairs dans leur dernier match de groupe pour pouvoir continuer.

Steven Gerrard était déterminé à poursuivre le parcours de la Ligue des champions des Reds.

“Je ne veux pas me réveiller demain en Coupe UEFA”, a déclaré le désormais âgé de 39 ans à la veille du match.

Cependant, il semblait que les Reds feraient exactement cela. L’Olympiacos menait 1-0 et les hommes du Merseyside avaient besoin de trois buts. Soudain, ils ont pris vie au cours de la seconde moitié et en ont réussi deux grâce à Neil Mellor et Florent Sinama Pongolle.

Mais Liverpool en avait encore besoin et avec le temps, Gerrard a livré.

Le ballon tomba sur lui et il frappa un tir féroce qui faillit éclater le filet d’Anfield.

Liverpool allait au tour suivant et cela ne s’est pas arrêté là. Après quelques victoires mémorables dans les tours ultérieurs, dont un «but fantôme» en demi-finale contre Chelsea dont Jose Mourinho se plaint toujours, les Reds se rendaient en finale.

Le final

Là, ils ont rencontré l’AC Milan, qui avait un talent incroyable à l’écran. Cela comprenait des joueurs tels que le brésilien Kaka et l’italienne Andrea Pirlo. Leur classe a certainement dit. Ils ont fait exploser Liverpool en première mi-temps et menaient 3-0 au coup de sifflet.

C’est là que Gerrard s’est fait un nom. À la mi-temps, le capitaine a marqué le premier but qui a déclenché le retour le plus improbable. Les Reds ont ensuite incroyablement égalisé et remporté le match aux tirs au but.

Gerrard a alors levé le trophée devant des milliers de fans en liesse qui ont sans aucun doute célébré longtemps dans la nuit.

Heartbreak et la FA Cup

Après avoir remporté la Ligue des champions, Gerrard était en passe de devenir une légende du club. Cependant, les fans ont été dévastés d’apprendre que le capitaine envisageait de déménager à Chelsea. Il semblait qu’il avait trahi toutes les personnes impliquées dans le club et même sa chemise avait été brûlée.

Finalement, Gerrard a décidé de rester, en signant un nouveau contrat. En 2006, il devait prouver son engagement envers Anfield.

C’est ce qu’il a fait lors de la finale de la FA Cup 2006. Liverpool était 3-2 à West Ham United et le temps était presque écoulé. Ensuite, le ballon est tombé sur Steven Gerrard qui était à 30 mètres. Il a à peine touché avant de claquer le ballon dans le fond du filet.

Liverpool finirait par gagner aux tirs au but et le jeu est toujours connu sous le nom de «finale Gerrard».

Le milieu de terrain a été nommé Joueur de l’année de l’Association des footballeurs professionnels à la fin de la saison.

Les saisons suivantes, Gerrard a été brillant, mais Liverpool a toujours semblé manquer. Tout d’abord, l’AC Milan a pris sa revanche et a battu Liverpool en finale de la Ligue des champions 2007. Ensuite, il a noué un brillant partenariat avec Fernando Torres et n’a pas réussi à remporter la saison de Premier League 2008/09.

Quelques années sèches ont suivi, principalement en raison de la propriété et de la gestion terribles avant que le directeur Brendan Rogers se joigne à l’équipe. Son arrivée semble marquer le début d’un nouveau chapitre pour Liverpool. Serait-il l’homme pour enfin aider Gerrard à remporter son premier titre en Premier League?

The Slip

Lors de la saison 2013/14, Liverpool a été brillant. Menés par le franc-tireur Luis Suarez, ils ont remporté match après match et semblaient être à une distance touchante de la légendaire Premier League.

Tout ce qu’ils avaient à faire était de faire match nul contre Chelsea.

Puis la tragédie a frappé. Avec une mi-temps approchant dans ce match, Gerrard a reçu une passe relativement simple, mais il n’a pas pu garder le pied. Demba Ba a intercepté le ballon et l’a glissé dans le filet. Les Reds n’ont pas pu pénétrer la défense tenace de Chelsea et ont perdu le match.

C’était tout ce dont Manchester City avait besoin et les Citizens ont remporté la saison pour s’assurer que Gerrard ne remporterait pas la Premier League.

Bien qu’il ait peut-être glissé, Gerrard a été brillant cette saison, fournissant 14 passes décisives et marquant 13 buts.

Mais c’était tout pour lui à Liverpool. Gerrard est parti en 2015 et a rejoint l’équipe MLS LA Galaxy. Son séjour en Amérique s’est déroulé sans incident et il est depuis devenu gestionnaire. Après une course avec les réserves de Liverpool, il a rejoint le club écossais des Rangers.

Beaucoup l’ont pressenti pour devenir le prochain manager de Liverpool lorsque Jurgen Klopp partira.

Unique en son genre

Alors que de nombreux joueurs ont servi Liverpool, il n’y a qu’un seul Steven Gerrard. Il est la définition d’un homme dédié à Anfield. Gerrard a tant gagné avec Liverpool, mais il était bien plus que cela.

Il a traîné Liverpool dans des endroits qui n’avaient jamais le droit d’être et il est resté fidèle au club à travers le monde.

Il n’y aura jamais d’autre Steven Gerrard.

