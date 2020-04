BLACKBURN, ROYAUME-UNI – 06 DÉCEMBRE: Xabi Alonso de Liverpool célèbre marquer le premier but lors du match de Barclays Premier League entre Blackburn Rovers et Liverpool à Ewood Park le 6 décembre 2008 à Blackburn, en Angleterre. (Photo par Clive Brunskill / .)

Bienvenue dans Last Word On Football, regardez certaines des figures les plus emblématiques de Liverpool. Des joueurs aux managers, nous regardons qui a un impact pendant leur séjour au club qu’aucun fan de Liverpool n’oubliera jamais. Ensuite, le partenaire de milieu de terrain préféré de Steven Gerrard, Xabi Alonso.

Rejoint de la Real Sociedad en 2004, Alonso a fait partie de la révolution espagnole de Liverpool et a remporté une FA Cup, une UEFA Champions League et une Supercoupe de l’UEFA. Alors qu’il était aimé des fans, Alonso a eu des problèmes avec l’ancien manager Rafael Benitez qui ont finalement conduit à son départ.

Icônes de Liverpool: Xabi Alonso

Arrivée à Anfield

Lorsque le joueur de 39 ans a rejoint Liverpool en 2004, il y avait un certain optimisme autour d’Anfield. Malgré la perte de la superstar Michael Owen face au Real Madrid, les Reds avaient gardé Gerrard malgré les avancées de Chelsea. De plus, Alonso a été suivi aux Rouges par le non-conformiste Luis Garcia, et de là, la Révolution espagnole est née.

C’était l’antidote parfait pour un club qui avait stagné sous l’ancien entraîneur Gérard Houllier.

Mais, l’équipe a eu du mal en championnat et a terminé cinquième. La partie la plus embarrassante était qu’ils ont terminé derrière leurs rivaux amers, Everton. Tout simplement, les nouveaux joueurs espagnols ont eu du mal à gérer la nature physique de la Premier League.

Mais quelque chose de spécial s’est produit en Ligue des champions.

Après avoir grimpé devant Olympiakos en phase de groupes, Liverpool a effectué une course incroyable. Après des victoires emblématiques contre Bayer Leverkusen et Juventus, les Reds ont affronté Chelsea en demi-finale. Alonso a été magnifique dans ces matchs, il a contrôlé le milieu de terrain alors que Liverpool a obtenu un match nul 0-0 à Stamford Bridge lors du match aller.

Puis est venu le match retour, lorsque Liverpool a exploité la puissance d’Anfield pour grincer une victoire 1-0. Le but a été controversé car le ballon a à peine franchi la ligne de tir de Luis Garcia. L’ancien manager de Chelsea, Jose Mourinho, y fait toujours référence comme un objectif fantôme.

Et Alonso aurait son moment en finale, où ils affrontaient l’AC Milan

La finale de l’UEFA Champions League

Les Italiens étaient l’une des meilleures équipes de toutes les équipes dirigées par des joueurs tels que Kaka, Andrea Pirlo et Paolo Maldini.

Et leur qualité se montrerait en première mi-temps alors qu’ils repoussaient les Reds pour prendre une avance de 3-0. Mais à la sortie de la mi-temps, Liverpool était une équipe différente.

Gerrard en a rapidement retiré un, et quelques minutes plus tard, le milieu de terrain Vladimir Smicer en a marqué un autre pour porter le score à 3-2.

L’espoir traversait Liverpool et ils ont attaqué une équipe de Milan choquée par vagues. Soudain, Gerrard a été retiré dans la surface et un penalty a été accordé.

Alonso était l’homme à prendre la peine et son effort a été sauvé. Mais, peu importait que l’Espagnol convertisse son rebond en signal pandémonium.

À partir de là, le match finirait par aller aux tirs au but où les Reds l’emportaient. Alonso est devenu champion d’Europe avec Liverpool. Un membre clé du plus grand retour de tous les temps.

Du héros culte à l’icône

Xabi Alonso allait remporter une FA Cup avec Liverpool en 2006 et était un membre important de l’équipe qui avait presque remporté la ligue en 2008/2009.

Il est devenu aimé par le Kop pour sa capacité innée à contrôler les jeux et une incroyable gamme de passes. L’Espagnol a également représenté le club incroyablement bien hors du terrain, beaucoup faisant référence à sa personnalité calme et gentille.

Il y a eu des moments emblématiques comme le moment où Alonso a marqué à l’intérieur de sa propre moitié – et il l’a fait deux fois! Milieu de terrain, il était un plaqueur incroyable et pouvait lire le jeu comme aucun autre.

Il n’est pas étonnant que les fans de Liverpool aient chanté pour avoir le “meilleur milieu de terrain du monde” quand Alonso était au club.

Mais malgré ses nombreuses qualités, l’Espagnol allait bientôt se retrouver en désaccord avec le manager Rafael Benitez.

La fin

Selon Alonso, la tension a commencé lorsque Benitez s’est fâché que le milieu de terrain ait raté une cravate européenne pour être avec sa femme pour la naissance de son enfant.

De là, Benitez approcherait Alonso à l’été 2008 et lui dirait qu’il le vendait pour acheter le milieu de terrain d’Aston Villa, Gareth Barry.

L’accord avec Barry allait échouer, mais le mal était fait.

L’été suivant, Alonso quitterait Liverpool pour rejoindre le Real Madrid où il gagnerait une autre Coupe d’Europe. De là, il a rejoint les géants allemands du Bayern Munich avant de prendre sa retraite en 2017.

Il est juste de dire que Gerrard n’était pas un fan de Liverpool vendant Alonso.

«Ce fut une décision désastreuse de vendre Alonso, et surtout pour seulement 30 millions de livres sterling!» dit le capitaine.

Malgré une fin acrimonieuse, Alonso reste un favori du club et il sera toujours une icône de Liverpool.

Photo principale

Intégrer à partir de .