IctVictoria sans luminosité pour clôturer l'année

Une Barcelone «de stries» a battu les Alavés à domicile lors de la dernière rencontre du Camp Nou de cette 2019 (4-1) et affrontera 2020 en tant que leader de la Liga.

Barcelone partira en haut de la table pour les vacances de Noël. Les Blaugranas ont vaincu, sans aucun doute, les Alavés au Camp Nou grâce au succès de leurs hommes d'en haut. Les Vitorians sont venus placer 2-1 et ont des options pour l'égalité à la deuxième mi-temps.

Griezmann, Vidal, Messi et Suarez ont marqué les buts de Barcelone tandis que Pere Pons a marqué le seul but.

Le Barça a besoin du "pire" Messi

Sans être à son meilleur jour, l'Argentin est réapparu quand son peuple avait le plus besoin de lui.

Il a marqué depuis l'avant de la surface pour remonter son équipe de 2 et marquer son 50e but pour clôturer l'année. Six saisons consécutives marquant au moins 50 buts. C'est dit bientôt.

Buts de Messi (club et équipe nationale) au cours des 8 dernières années civiles: 2019: 50 buts en 58 matchs

2018: 51 sur 54

2017: 54 sur 64

2016: 59 sur 62

2015: 52 sur 61

2014: 58 sur 66

2013: 45 sur 47

2012: 90 sur 69 👽 pic.twitter.com/PbOoZ5yp53 – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 21 décembre 2019

Problèmes derrière et sur le banc

Le but de Pere Pons a apporté avec lui un moment négatif à Barcelone où Valverde ne savait pas comment s'arrêter et pourquoi Rosasio devait lui venir en aide. Barcelone a plusieurs problèmes, dont l'un de défense. Il y a déjà 21 buts encaissés en 18 jours et le sentiment que, gagné, perdu ou battu, ce Barcelone ne s'améliore pas.

Sur les 18 matches de championnat auxquels le Barça a disputé cette saison, il n'a pu laisser le but à zéro en cinq matches. Ça va beaucoup. C'est l'équipe qui a reçu le plus de buts parmi les six premiers du classement (21). Il est également celui qui a marqué le plus de buts (45). – David De las Heras (@David_Heras) 21 décembre 2019

Vidal et Aleñá s'expriment sur le terrain

Le Chilien a marqué le deuxième de l'après-midi avec un beau coup croisé et a célébré avec un message clair au club: "Je reste ici." Le Chilien ne veut pas quitter le Camp Nou sur le marché d'hiver.

D'un autre côté, Aleñá a commencé et a été l'un des meilleurs de l'équipe du Barça. La lutte pendant des minutes au centre du champ de Blaugrana est titanesque.