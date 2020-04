idée De La Vega del Lanus

L ‘Atalanta, est maintenant entré de droit pour faire partie des grands Serie A et, comme tous, il commence déjà à penser à son avenir. Généralement, lorsqu’une entreprise recherche une jeune promesse à ajouter à sa pépinière, les yeux sont fixés droit sur Amérique du sud. En fait, la Déesse a mis en lumière un talent nommé Pedro De La Vega, attaquant des Argentins du Lanus.

Sera-t-il l’héritier d’Ilicic?

Selon la Gazzetta dello sport, Atalanta veut remporter la classe Argentine De La Vega 2001, également suivie par Manchester City.

À Bergame, il est considéré comme l’héritier de Josip Ilicic compte tenu de l’âge du slovène: 32 ans. Contrairement au Nerazzurri numéro 72, le Sud-Américain a le pied droit et peut jouer des deux côtés du trident attaquant.

Le coût de l’étiquette est d’environ 10 millions euros et son contrat expire en 2023. Gasperini parviendra-t-il à obtenir ce petit bijou argentin? Le temps nous en dira beaucoup plus.