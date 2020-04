Idée folle ou provocation? Le Barça veut Lautaro, l’Inter demande à Griezmann en retour

Le nom de Lautaro Martinez continue d’être en tête de liste de souhaits de Barcelone. Comme on le sait, cependant, l’Inter n’a pas l’intention de se priver du Taureau et donc selon la Gazzetta dello Sport, ils ont répondu avec une sorte de provocation à Barcelone: ​​”Donnez-nous Griezmann”.

Question de chiffres – Comme l’a dit Lautaro, à ce jour, il n’a pas l’intention de quitter la chemise Nerazzurri, mais ne dit jamais quand Leo Messi est également au milieu, qui continue de lui envoyer des messages. D’où l’idée d’Inter qui, après les rumeurs sur Arthur, Semedo et Vidal, pensait à l’ex français Atletico Madrid. Les évaluations des deux, Lautaro et Griezmann, sont similaires, ce qui change et crée des problèmes si quoi que ce soit est l’engagement des Français. Pour épouser le costume de Barcelone l’année dernière, l’engagement a été ramené de 23 à 17 millions, un chiffre toujours jugé trop élevé par l’Inter. Cependant, cela pourrait avoir le sentiment de ne jamais naître entre le même Griezmann et Messi, ainsi qu’avec l’ensemble de la place catalane.