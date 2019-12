Idina Menzel parle de la possibilité de rendre Frozen 3 nnda nnlt Off Side

Le succès de "Frozen" depuis son lancement en 2013, il se poursuit et le deuxième volet le démontre avec la grande acceptation du public. Parce que le film fait toujours sensation dans les salles de cinéma, beaucoup se demandent si la suite de ce Disney animé continuera.

La actrice de ElsaIdina Menzel, parle de la possibilité de faire une troisième partie, et bien qu'il n'ait pas précisé s'il y aura plus de films, il a dit qu'il aimerait continuer à jouer le protagoniste.

«Il peut y avoir un Frozen 3, 4 et 5 s'ils veulent le faire. Je serais heureux d'être impliqué dans les suites suivantes », a-t-il déclaré. Quelque chose qui va sûrement exciter ceux qui lisent cette note.

Comme vous vous en souvenez, apparemment avec "Frozen 2", l'histoire aurait pris fin, mais ceux qui l'ont vue ont pu remarquer qu'il y avait des changements drastiques dans leurs personnages, une situation qui a conduit le film au sommet du box-office.

Elsa et Anna se protègent toujours du fait qu'il ne se passe rien de mal (Photo: Disney)

Parce qu'il y aurait intérêt à faire plus de suites, le la décision finale est dans les cinéastes Chris Buck et Jennifer Lee. Si les deux le souhaitent, il pourrait y en avoir un troisième après que les deux sœurs se soient retrouvées dans des endroits radicalement différents: Elsa a quitté le trône pour vivre en dehors d'Arendelle, protégeant la forêt enchantée; et Anna Il devient la reine, en plus de s'engager auprès de Kristoff.

Bien qu'il n'y ait pas de plans concrets pour une suite, Idina Menzel a également évoqué le processus créatif de l'équipe scénariste / réalisatrice.

«Ce que je trouve si recommandable, c'est que l'équipe créative a attendu longtemps pour s'assurer qu'elle avait la bonne histoire et ne l'a pas exploitée juste pour une suite. Ils ont vraiment attendu d'avoir les bonnes idées et les ont formés pour prendre plus tard leur temps avec ça, ce qui est tout aussi bien », a-t-il déclaré.

Elsa et Anna sont les protagonistes du film d'animation (Photo: DIsney)

UNE AUTRE PRONONCIATION SUR UNE SEQUELLE

De son côté, le L'acteur britannique Alfred Molina, qui donne la parole au roi Agnarr, a également fait référence à une nouvelle tranche de "Frozen", mais il était radical et il a mis fin aux illusions de beaucoup, assurant qu'il ne croit pas qu'un tiers du film d'Elsa et Anna ait été enregistré.

«Je ne pense pas qu'il y en ait un troisième. J'ai entendu ça, mais qui sait? Ces décisions dépassent largement mon salaire », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Variety.

Les déclarations de l'acteur ont eu des répercussions sur les fans du film Disney. La majorité assure que l'acteur a eu tort de donner cet avis, car ceux-ci ont été donnés avant la première (22 novembre), et rien ne serait encore défini et un prochain versement pourrait être décidé.

D'un autre côté, les partisans de Frozen considèrent que ce que l'acteur a dit faisait référence à son personnage; c'est-à-dire qu'il aurait mentionné que le roi Agnarr cesserait d'exister dans une troisième tranche possible. Il n'apparaîtrait même pas dans les flashbacks.