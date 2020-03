Colombiens à l’étranger



Idole pour toujours: c’est ainsi qu’ils se souviennent de Juan Pablo Ángel dans le Premier ministre





Christian Felipe Amezquita Ortiz





14 mars 2020 07 h 41

L’attaquant colombien a laissé un grand souvenir dans le championnat anglais.

Les années passent et en Premier League, ils se souviennent encore de Juan Pablo Ángel et de son temps exceptionnel à Aston Villa. A travers les réseaux sociaux, l’équipe de Birmingham a rappelé le doublé colombien contre Wolverhampton lors de la saison 2003-04 et l’ovation de tout le stade avec sa performance.

Le premier d’Antioquia est venu grâce à un «fan» après une grosse erreur de défense, 24 minutes après la première mi-temps. En seconde période et avec l’équipe locale renversée en attaque, Ángel a profité d’un compteur à la fin (14e) et d’une subtile main droite a mis la finale 0-3 au stade Molineux.

‘Angelito’, comme on l’appelait, a marqué un total de 16 buts en 33 matchs cette saison (cinquième meilleur buteur). Avec cela, il a dépassé les stars de l’époque comme Michael Owen et Robert Pires.

En général, il a disputé 205 matchs avec «Los Villanos» et a marqué 70 buts, 52 en Premier, 16 en Coupes nationales et deux en Coupes internationales.