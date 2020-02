IFAB, feu vert pour changer la règle du hors-jeu. Un remplacement supplémentaire est également possible

(ANSA) – ROME, 29 FÉVRIER – L’Ifab, seul organisme autorisé à modifier les règles du football, a donné aujourd’hui son feu vert à la Fifa pour introduire la possibilité d’un remplacement supplémentaire dans les cas confirmés de commotion cérébrale pendant les matchs et que la règle du hors-jeu soit modifiée. Ce dernier point “pour nourrir l’esprit du jeu offensif”, comme il est écrit, sans plus de précisions, dans une note publiée à l’issue de la réunion annuelle de l’Alpha, tenue à Belfast. En parlant du premier sujet, la Fifa, sensible au problème des risques, dans les combats de jeu, liés aux traumatismes crâniens avec pour conséquence des dommages temporaires aux fonctions cérébrales, demandera que la possibilité d’un remplacement supplémentaire soit déjà expérimentée dans les tournois olympiques, hommes et femmes, des Jeux de Tokyo 2020. Cette rotation n’aura lieu qu’à la demande des médecins et pour ce traumatisme spécifique. Le football s’aligne ainsi sur ce qui a été fait par le rugby, qui prévoit depuis un certain temps un protocole spécifique pour ce type de blessure, dont les cas se multiplient dans le monde du ballon ovale. La note sur le site de la FIFA explique également que l’IFA continuera à étudier des méthodes qui peuvent limiter les confrontations physiques “excessives”, donc aussi les combats, entre les joueurs sur le terrain et le “siège” autour de l’arbitre lors de la prise de décisions non partagées par les joueurs. . Il y a ensuite l’intention d’encourager l’introduction du Var également dans les pays les moins riches, en introduisant des formes d’aide. (ANSA).