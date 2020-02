Ighalo fling convient à toutes les parties après United presque f ** ked it

Date de publication: Vendredi 31 janvier 2020 11:38

Lorsqu’une fenêtre de transfert est préludée par confiance mal placée et des vols secrets pour rencontrer l’une des jeunes stars les plus brillantes du monde, mais se termine par un tiret paniqué pour signer par courriel un attaquant de la Super League chinoise de plus de dix ans, il ne peut jamais être vendu autrement que comme un échec qualifié. Pour Manchester United, ce n’était absolument pas le plan.

C’est déroutant. C’est mystifiant. C’est déroutant. Odion Ighalo, marqueur de deux buts lors de ses 32 dernières apparitions en Premier League pour Watford avant de partir à son apogée supposée * il y a trois ans *, assez bon pour un club qui se considère le plus grand du monde?

Et comme alternative à Joshua King? Ou Danny Ings? Ou Teemu Pukki? Ou l’un des les nombreux attaquants lié à United la semaine dernière? C’est un acte d’accusation risible de la structure, du scoutisme et de la stratégie en place qu’ils peuvent signer un homme de 30 ans le même jour qu’ils auraient rivalisé avec Middlesbrough pour signer Adolfo Gaich, 20 ans, et à l’autre bout du monde.

Cela n’a aucun sens. Pourtant, c’est à la fois pratique. C’est un ridicule justifiable, accablant et défendable pas tout à fait à parts égales, mais comme une solution détournée à un problème simple néanmoins.

C’est hilarant aussi. Romelu Lukaku a dit à Ole Gunnar Solskjaer qu’il voulait partir en mars dans ce qu’il découvrirait était un désir tout à fait réciproque. United avait presque une année entière pour envisager la situation difficile de le remplacer et de formuler une idée principale avec une multitude d’alternatives.

Si c’est leur réponse, on leur a donné la mauvaise feuille de quiz.

Mais c’est quelque chose. C’est plus que ce qui peut être dit pour Tottenham, qui a échoué dans une mêlée aussi tardive pour signer Eran Zahavi, 32 ans. Tout comme Chelsea, qui dépend maintenant d’Olivier Giroud, 33 ans, et de l’erratique Michy Batshuayi au-delà de Tammy Abraham.

Pour un club qui s’habitue à fixer des barres si basses qu’elles peuvent être effacées par un voyage ou un trébuchement, ce sera plus que suffisant.

Il n’y a aucun risque; pas vraiment. Pas quand le vrai pari aurait été de s’appuyer autant sur les styles imprévisibles d’Anthony Martial ou sur le talentueux mais calleux Mason Greenwood. Pas quand Ighalo a marqué plus de buts en une seule saison de Premier League que Martial, ni quand il possède suffisamment d’expérience pour absorber une performance médiocre dans une équipe non créative beaucoup plus efficacement que Greenwood.

Un prêt à court terme ne porte aucun bagage. L’absence d’obligation d’achat n’entraîne aucune pression. Une reconnaissance mutuelle que ce n’est guère plus qu’une aventure nécessaire et non une relation durable convient à toutes les parties, à condition que United adopte une ligne de conduite plus appropriée en été.

Marcus Rashford étant blessé, l’erreur aurait été de ne signer personne maintenant. Il y avait des possibilités beaucoup plus agréables au goût, et tellement d’œufs étaient apparemment placés dans le panier de Bruno Fernandes qu’ils ne pouvaient pas imaginer faire tourner deux plaques de transfert à la fois.

Ils méritent d’être censurés pour cela; pour avoir compté sur un virus reportant toute une ligue nationale avant de pouvoir trouver un remède de dernier recours potentiel pour leurs propres maux. Pourtant, sur une échelle mobile d’Erling Braut Haaland pour environ 20 millions de livres sterling à Josh King pour environ deux fois plus, compter sur Ighalo pendant moins d’une demi-saison se situe à peu près au milieu.

Matt Stead