Ighalo: Je me moquais de prendre une réduction de salaire pour jouer pour Man Utd

Odion Ighalo, fan de Manchester United depuis toujours, n’a pas hésité à réduire ses salaires pour terminer son rêve de déménager à Old Trafford.

Déjà à court d’attaque après les départs d’été d’Alexis Sanchez et de Romelu Lukaku, une blessure au dos subie par Marcus Rashford en plus de l’échec d’Erling Haaland a rendu le renforcement de janvier crucial pour United.

Josh King de Bournemouth était parmi une variété d’options tardives envisagéeset United tentent finalement de faire bouger les choses pour l’ancien attaquant de Watford Ighalo prêté par Shanghai Shenhua jusqu’à la fin de la saison.

“Quand nous étions jeunes au Nigéria, nous regardions beaucoup la Premier League à la télévision, quand des gens comme Andy Cole jouaient”, a déclaré le joueur de 30 ans.

«Les gens soutiennent beaucoup Man United là-bas au Nigéria, alors j’ai développé cet amour, parce que tous mes frères et sœurs, ils sont Man United Ventilateurs.

“Je n’ai jamais pensé que cela allait se produire, mais les rêves se réalisent, donc je suis très heureux d’être ici et cela va être un grand et bon défi pour moi dans ma carrière.”

Ighalo deviendra le premier Nigérian à jouer pour United, après avoir rejeté les ouvertures d’autres clubs à l’approche de la date limite.

En fait, Ighalo était tellement déterminé à rejoindre le camp d’Ole Gunnar Solskjaer que les salaires n’y sont pas entrés.

“Quelques autres clubs avaient manifesté leur intérêt”, a déclaré Ighalo. “J’ai dit” s’il vous plaît, choisissez United, si ça va être possible “.

«À 23 heures à Shanghai, mon agent m’a appelé (pour dire) que United voulait faire l’affaire, alors je me suis réveillé ce soir-là et j’ai commencé à chercher un traducteur pour aller dans la salle des directeurs et frapper à sa porte et tout ça. “Mon agent veut vous parler, United vient pour moi, vous devez y arriver” et tout ce que vous savez.

«Alors, ils ont commencé à parler et à discuter. Je n’ai pas dormi toute la nuit, car ça allait se terminer à 7h, heure de Shanghai, et le transfert (fenêtre) va se fermer là-bas.

«Donc, à partir de 23 heures, il y a eu de la paperasse, des négociations et tout ça, pour l’accord de prêt et tout ça, alors nous parlons et d’autres équipes les appellent, me veulent, mais j’ai dit à mon agent que c’est ce que je veux. Je veux venir ici.

“Il a dit que vous alliez bénéficier d’une réduction de salaire pour aller à United. J’ai dit que je m’en fichais. Faites que cette affaire se réalise. Je veux aller à United. Peu m’importe le montant de la réduction de salaire, je le sais, faites-le arriver. “

La mère d’Ighalo était en larmes après le déménagement de rêve de son fils, alors qu’il y avait des fêtes dans les rues où il avait grandi.

L’agence de presse PA comprend que l’attaquant travaille à un programme de fitness personnel cette semaine dans le but de se mettre au courant, étant arrivé à Manchester en provenance de Chine dimanche.

Ighalo, qui portera le maillot numéro 25, a la pause hivernale pour développer sa condition physique avant le voyage de United en Premier League à Chelsea le 17 février et pense qu’il offrira quelque chose de différent à l’attaque de Solskjaer.

“Ils ont un attaquant qui reste principalement au milieu, car (Anthony) Martial aime venir de côté, même Rashford et tout ça”, a-t-il dit, après avoir qualifié Rashford blessé de “l’un des meilleurs, sinon le meilleur, joueur”. en Europe en ce moment ».

“Donc, vous avez besoin de quelqu’un au milieu qui peut garder le ballon, tenir le ballon, parce que j’ai regardé tellement de matchs United.

“Donc, ils ont besoin d’un physique là-bas à l’avant pour garder le ballon, pour donner et pour faire du mouvement, ce qui, je crois, si tout se passe bien, je peux ajouter à l’équipe.”

Ighalo a promis «d’ajouter ma propre voie pour s’assurer que la saison se termine bien pour United» et ne pouvait penser à rien de mieux que de terminer son prêt avec de l’argenterie.

«Wow», a-t-il dit à MUTV. “Je ne sais pas ce que je vais dire à ce sujet car en parler est différent de quand vous le gagnez et des émotions, de la joie et du bonheur qui viennent.

“Donc, ça va être une expérience de toute une vie, ça va être quelque chose que je vais chérir toutes les années de ma vie parce que non seulement jouer pour Manchester United, mais gagner un trophée avec eux, c’est quelque chose de différent qui va être dans mes souvenirs toute ma vie. “