Ighalo partage un aperçu fascinant du mouvement effréné de Man Utd

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 6:09

L’attaquant de Manchester United, Odion Ighalo, a parlé de la tournure «dramatique» des événements qui a conduit à son déménagement à Old Trafford.

Avec Uni ayant besoin d’un ajout offensif avant la fermeture du mercato en janvier en raison de la blessure de Marcus Rashford, les Red Devils auraient exploré plusieurs pistes dans leurs efforts pour signer.

En effet, les rapports suggèrent qu’une approche de jour limite a été adoptée pour Josh King de Bournemouth, tandis que Danny Ings de Southampton a également fait l’objet d’une enquête du club.

Cependant, United a finalement opté – après une intensification effrénée des pourparlers – pour le tueur à gages de Shanghai Shenhua Ighalo, dont le prêt a été annoncé samedi après minuit.

Parler à MUTV, l’ancien attaquant de Watford, Ighalo, a révélé toute son humeur à l’approche d’un passage à Old Trafford.

«Oui, c’était très dramatique. Mon agent m’a appelé la veille et m’a dit Man United. J’adorerais y aller », a déclaré le joueur de 30 ans.

«Quelques autres clubs avaient manifesté leur intérêt, dis-je, s’il vous plaît, choisissez United, si ça va être possible. A 23h à Shanghai, mon agent m’a appelé [to say] que United veut faire l’affaire, alors je me suis réveillé ce soir-là et j’ai commencé à chercher un traducteur pour aller dans la salle des réalisateurs et frapper à sa porte et tout ça.

«J’ai dit:« Mon agent veut vous parler, United vient pour moi, vous devez y arriver ».

«Alors ils ont commencé à parler et à discuter. Je n’ai pas dormi toute cette nuit, car ça allait se terminer à 7h, heure de Shanghai, et le transfert [window] va fermer là-bas.

«Donc, à partir de 23 heures, il y a eu de la paperasse, des négociations et tout ça, pour l’accord de prêt et tout ça, alors nous parlons et d’autres équipes les appellent, me veulent, mais j’ai dit à mon agent que c’est ce que je veux. Je veux venir ici.

Lire la suite: Un expert ESPN définit l’objectif de Man Utd pour le nouveau garçon Ighalo

“Il a dit que vous alliez bénéficier d’une réduction de salaire pour aller à United. J’ai dit: je m’en fiche. Faites que cette affaire se réalise. Je veux aller à United. Peu m’importe le montant de la réduction de salaire, je le sais, faites-le. »

“Donc, le réalisateur et tout le monde ne savaient plus quoi dire, parce que j’avais déjà pris ma décision, alors mon agent a commencé à tout mettre en ordre, et à 5 heures du matin, nous avons terminé.

“Mon agent a dit qu’il avait envoyé tous les papiers à United, ils me confirmeront si tout va bien. Je pense que vers 5-6 heures du matin, il a dit que tout allait bien, c’est fait.

«J’étais excité. J’ai appelé ma mère et elle était heureuse et pleurait. C’est votre rêve et tout ça et je suis content pour vous. C’était dramatique, je n’ai pas dormi, j’étais très heureux que finalement, nous ayons conclu l’affaire. “

Ighalo a pris le numéro 25 à United, précédemment porté par l’arrière latéral Antonio Valencia.

Écrivant sur Twitter, Valence a envoyé un message de bonne chance à Ighalo, en disant: «J’ai toujours vu le numéro 25 comme une opportunité de travailler au-delà de mes rêves.

«Cela a été mon inspiration et est devenu mon amulette. Je vous souhaite tout le succès maintenant avec ce frère de chemise! “

