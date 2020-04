Iker Casillas: “J’adorerais revenir au Real Madrid un jour, je le considère comme ma maison.”

Iker Casillas a utilisé une partie de son temps à la maison pour donner une interview à la sensation espagnole de YouTube, DjMariio, qui a été publiée sur sa chaîne ainsi que sur Post United. Le vainqueur de la Coupe du monde a évoqué divers sujets, dont un retour potentiel au Real Madrid un jour.

«Retourner au Real Madrid dans un rôle différent? Bien sûr, je voudrais revenir. C’est ma maison, même si je suis absent depuis cinq ans. J’étais là depuis vingt-cinq ans, le lien est palpable. Je suis convaincu qu’un jour, j’aurai à nouveau des liens étroits avec le Real Madrid. »

Casillas a également été interrogé sur certaines des critiques que l’équipe actuelle du Real Madrid a reçues. “Vous venez de remporter quatre titres de Champions League, il est alors difficile de savoir comment s’améliorer”, a-t-il commenté. “Nous sommes devenus très exigeants avec ce Real Madrid”.

Iker a eu des mots sur un talent particulier qui exerce actuellement son métier au Real Madrid: «J’aime Vinicius. Dès qu’il sera plus calme et qu’il saura améliorer cette vertu de vitesse, de dribble et un peu plus de précision dans la phase finale de jeu, il sera un grand joueur ».

Enfin, DjMariio a interrogé Iker sur la signature potentielle de Mbappe et l’ancien madrilène n’a pas caché qu’il est un joueur qu’il aime le plus en ce qui concerne les stars du football d’aujourd’hui. «C’est un joueur exceptionnel. Tout le monde voit la qualité qu’il possède. Il rentrerait au Real Madrid par son seul nom. Vous associez Mbappe au Real Madrid et vous êtes heureux d’y penser, mais il est encore trop tôt pour penser aux signatures », a-t-il conclu.