Iker Casillas propose un «Millésime classique avec les mythiques d’il y a des années

L’exportateur espagnol Iker Casillas a montré ce lundi sa volonté de pouvoir jouer un Clásico en faveur de ceux qui en ont le plus besoin lorsque la pandémie de coronavirus passe en réunissant les joueurs de Real Madrid et FC Barcelone “mythique d’il y a des années”.

04/06/2020

Le Madrilène a souligné cette possibilité dans son profil officiel «Twitter» après avoir répondu à un «tweet» de Carles Puyol dans lequel le Catalan a répondu à son tour à l’un des Andrés Iniesta. L’origine était celle de LaLiga avec une vidéo sur Xavi Hernández et comment le regarder jouer était “délicieux”.

Iker, l’un des grands protagonistes des classiques de la dernière décennie | EFE

Le milieu de terrain de Vissel Kobe a déclaré qu’il était encore mieux de voir Terrassa “5 mètres chaque jour”, tandis que l’ancien capitaine du FC Barcelone a souligné qu’il était presque plus de voir Xavi et La Mancha “quelques mètres derrière”.

Et ce dernier a trouvé la réponse de Casillas. “C’est drôle mais j’ai dû vous voir contre plusieurs fois. Et bien sûr, en faveur! Il y a eu tout sauf … qu’est-ce que c’est que l’enfer. Quand tout ce cauchemar passe, nous devrions réunir les mythiques d’il y a des années et jouer un Collection Classic Vintage !! pour les personnes dans le besoin “, a écrit l’exportateur du Real Madrid.